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Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav tarihleri belirlendi

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için sözlü sınav tarihleri belli oldu. Öğretmen mülakatları 17 Mayıs ile 6 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar 2021 Mart sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgilerini e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor.

Eğitim 14.05.2021, 17:43
Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav tarihleri belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Mart sözleşmeli öğretmen başvuru ve atama duyurusunu Mart ayında paylaşmıştı. Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 15-26 Mart tarihlerinde alınmış. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ise 3 Mayıs tarihinde ilan edileceği duyurulmuştu.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV YERLERİ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKATLARI BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “2021 Mart sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi e-Devlet üzerinden yayınlandı” ifadelerine yer verildi.

Sözlü sınavların 17 Mayıs ile 6 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtilirken karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları 17 Mayıs ile 18 Haziran tarihlerinde alınacak.

Karantina nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların sözlü sınavları 21-25 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sözlü sınavların sonuçları 8 Temmuz’da ilan edilecek.

Öte yandan sözlü sınava ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz’da alınacak ve itirazlar 2 Ağustos’ta sonuçlandırılacak.

Atama tercihlerinin ise 1-6 Eylül tarihlerinde alınacağı belirtilirken sonuçların 8 Eylül tarihinde açıklanacağı duyuruldu.

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