Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav tarihleri belirlendi
Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için sözlü sınav tarihleri belli oldu. Öğretmen mülakatları 17 Mayıs ile 6 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar 2021 Mart sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgilerini e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Mart sözleşmeli öğretmen başvuru ve atama duyurusunu Mart ayında paylaşmıştı. Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 15-26 Mart tarihlerinde alınmış. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ise 3 Mayıs tarihinde ilan edileceği duyurulmuştu.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV YERLERİ
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKATLARI BAŞLIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “2021 Mart sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi e-Devlet üzerinden yayınlandı” ifadelerine yer verildi.
Sözlü sınavların 17 Mayıs ile 6 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtilirken karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları 17 Mayıs ile 18 Haziran tarihlerinde alınacak.
Karantina nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların sözlü sınavları 21-25 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sözlü sınavların sonuçları 8 Temmuz’da ilan edilecek.
Öte yandan sözlü sınava ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz’da alınacak ve itirazlar 2 Ağustos’ta sonuçlandırılacak.
Atama tercihlerinin ise 1-6 Eylül tarihlerinde alınacağı belirtilirken sonuçların 8 Eylül tarihinde açıklanacağı duyuruldu.