banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar kuru bugün ne kadar?
Güncel altın fiyatlarında son durum: Gram altın kaç para oldu?
Güncel altın fiyatlarında son durum: Gram altın kaç para oldu?
Hulk, Türkiye'den teklif aldığını açıkladı
Hulk, Türkiye'den teklif aldığını açıkladı
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Sözel bölümler neler? 2 yıllık ve 4 yıllık sözel üniversite bölümleri listesi...

Üniversite sınavı sonuçları açıklandı ve YKS'nin açıklanmasıyla öğrencileri tercih telaşı sardı. Adaylar bu kritik süreç öncesinde üniversite puanları için araştırmalarını sürdürürken sözel bölümlerini inceliyor. YKS 2020 puanlarını öğrenciler tercihlerini şekillendirmeye başlarken önem taşıyan sözel bölümler listesi haberimizde...

Eğitim 28.07.2020, 09:38 28.07.2020, 09:39
5
Sözel bölümler neler? 2 yıllık ve 4 yıllık sözel üniversite bölümleri listesi...

YKS sonuçları açıklandı ve üniversite adayları kritik bir viraja daha girdi. Adaylar tercih süreci sonrasında kazandıkları üniversitelerde eğitimlerine başlayacak. Elde ettikleri puana göre seçtikleri bölümlere yerleşecek olan öğrenciler sözel puanına göre tercih edebilecekleri lisans bölümlerini araştırmaya başladı. İşte 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzuna göre Sözel puan türüyle öğrenci alan 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler…

2 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER

Adalet
Aşçılık
Basın ve Yayıncılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Deri Konfeksiyon
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Geleneksel El Sanatları
Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu
Görsel İletişim
Halıcılık ve Kilimcilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
İlahiyat
Kültürel Miras ve Turizm
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Mimari Dekoratif Sanatlar
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turist Rehberliği
Turizm Animasyonu
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik
Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik
Yerel Yönetimler

4 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER

4 Yıllık Üniversite Bölümlerin Başarı Sıralamaları Taban Puanları Öğretim
Süresi		 Puan
Türü
Animasyon ve Oyun Tasarımı 4 SÖZ
Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 SÖZ
Azerbaycan Dili Öğretmenliği 4 SÖZ
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı 4 SÖZ
Basın ve Yayın 4 SÖZ
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi 4 SÖZ
Coğrafya 4 SÖZ
Coğrafya Öğretmenliği 4 SÖZ
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 SÖZ
Çerkez Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ
Çizgi Film ve Animasyon 4 SÖZ
El Sanatları 4 SÖZ
Film Tasarım ve Yazarlık 4 SÖZ
Film Tasarım ve Yönetmenliği 4 SÖZ
Film Tasarımı 4 SÖZ
Fotoğraf 4 SÖZ
Fotoğraf ve Video 4 SÖZ
Gastronomi 4 SÖZ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 SÖZ
Gazetecilik 4 SÖZ
Geleneksel Türk Sanatları 4 SÖZ
Görsel İletişim 4 SÖZ
Görsel İletişim Tasarımı 4 SÖZ
Görsel Sanatlar 4 SÖZ
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı 4 SÖZ
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı 4 SÖZ
Halkbilim 4 SÖZ
Halkla İlişkiler 4 SÖZ
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4 SÖZ
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 SÖZ
Hititoloji 4 SÖZ
İlahiyat 4 SÖZ
İletişim 4 SÖZ
İletişim Bilimleri 4 SÖZ
İletişim Sanatları 4 SÖZ
İletişim Tasarımı 4 SÖZ
İletişim Tasarımı ve Medya 4 SÖZ
İletişim Tasarımı ve Yönetimi 4 SÖZ
İletişim ve Tasarım 4 SÖZ
İslam Bilimleri 4 SÖZ
İslami İlimler 4 SÖZ
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi 4 SÖZ
Kültür ve İletişim Bilimleri 4 SÖZ
Kürt Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ
Medya ve Görsel Sanatlar 4 SÖZ
Medya ve İletişim 4 SÖZ
Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZ
Özel Eğitim Öğretmenliği 4 SÖZ
Radyo ve Televizyon 4 SÖZ
Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZ
Reklam Tasarımı ve İletişimi 4 SÖZ
Reklamcılık 4 SÖZ
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler 4 SÖZ
Rekreasyon Yönetimi 4 SÖZ
Sanat Tarihi 4 SÖZ
Sanat ve Kültür Yönetimi 4 SÖZ
Sanat Yönetimi 4 SÖZ
Sinema ve Dijital Medya 4 SÖZ
Sinema ve Televizyon 4 SÖZ
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 SÖZ
Sümeroloji 4 SÖZ
Süryani Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ
Tarih 4 SÖZ
Tarih Öğretmenliği 4 SÖZ
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı 4 SÖZ
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji 4 SÖZ
Türk Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 4 SÖZ
Türk Halkbilimi 4 SÖZ
Türkçe Öğretmenliği 4 SÖZ
Türkoloji 4 SÖZ
Yeni Medya 4 SÖZ
Yeni Medya ve Gazetecilik 4 SÖZ
Yeni Medya ve İletişim 4 SÖZ
Zaza Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ
#eğitim #üniversite #bölüm #sözel #sayısal
Yorumlar (0)
banner378
25°
az bulutlu
Namaz Vakti 28 Temmuz 2020
İmsak 04:03
Güneş 05:49
Öğle 13:16
İkindi 17:11
Akşam 20:32
Yatsı 22:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25