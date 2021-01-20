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Söz Sırası Öğrencilerde: “Öğrenciliği Yeniden Düşün”

Öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve iş birliği ağı olan ‘Öğretmen Ağı’; pandemiyle birlikte değişen koşulların ardındaki yeni imkânların tartışıldığı “Bağlantılar” isimli çevrimiçi panel serisinin beşincisi olan “Öğrenciliği Yeniden Düşün” başlıklı buluşma, 21 Ocak günü 20.00’da yayınlanacak.

Eğitim 20.01.2021, 16:38
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Söz Sırası Öğrencilerde: “Öğrenciliği Yeniden Düşün”

Türkiye’de eğitim alanında faaliyet gösteren öncü 6 Vakıf; Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Aydın Doğan Vakfı, Enka Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı tarafından desteklenen ve yürütücülüğünü Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) üstlendiği Öğretmen Ağı, pandemiyle birlikte değişen koşulların eğitimi geri dönülemez biçimde değiştirdiğinden yola çıkarak geleceğin eğitiminin tartışıldığı “Bağlantılar” isimli bir çevrimiçi panel serisi devam ediyor. 

21 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de yayınlanacak beşinci bölüm, “Öğrenciliği #YenidenDüşün başlığıyla gerçekleştirilecek. Aydın Doğan Vakfı Eğitim Müdürü Nilgün Yorgancılar Erekli, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu, Öğretmen Ağı’ndan değişim elçisi Seval Bilici ve Aydın Doğan Mesleki ve Teknik lisesi 11. Sınıf öğrencisi Sudenur Ar’ın katılacağı panelin moderetörlüğünü ise, İstanbul Bilgi Üniversite’sinden, SEÇBİR Müdürü Prof. Dr. Kenan Çayır üstlenecek. 

Söz sırası öğrencilerde 

Serinin bu bölümünde konuşmacılar mevcut eğitim sisteminin içinde bulunduğu durumu öğrenciler açısından değerlendirecek. Pandemiyle değişen eğitim koşullarından yola çıkarak uzaktan eğitim sürecinde kapsayıcılık, erişilebilirlik ve yüksek çocuk katılımı adına neler öğrenildiğine ve eğitimde, yetişkin-çocuk arasındaki dengesiz güç ilişkisine dair görüş ve öneriler de yer alacak. Bu kez konuşmacılar arasında alanında uzman isimlere bir öğrenci de eşlik etmiş olacak. Bu sayede doğrudan gençlerin sesinin kendisine kürsü bulabilecek ve öğrencilerin eğitime dair tasarruflarına, ihtiyaçlarına ve sorunlarına daha yakından mercek tutulacak. 

2021 Şubat ayına dek sürecek Bağlantıar, her bir bölümde Öğretmen Ağı’nı oluşturan farklı noktaları; Ağ’ı destekleyen vakıfları, öğretmenleri ve paydaşları bir araya getiriyor. Bu yanıyla Bağlantılar, Türkiye’de örneği nadir bulunan bir ağ olma modelini görünür kılmayı amaçlıyor. Aynı zamanda, fiziksel mesafelerimizin arttığı, ancak birbirimizle her zamankinden çok bağlantıda bulunduğumuz bu dönemin ruhunu yansıtıyor. Her bölüm, Öğretmen Ağı Youtube kanalından iki haftada bir Perşembe günleri saat 20.00’de yayınlanıyor. 

Gelecek Paneller

-          Başarıyı #YenidenDüşün, 4 Şubat 2021, saat 20:00.

Yeni normali değil, yeni ihtimalleri arayan sıra dışı bir manifesto

Öğretmen Ağı, herkesi eğitimi yeniden düşünmeye çağıran ve Değişim Elçisi öğretmenlerin kaleme aldığı manifestosunu da kısa bir süre önce yayınladı. Salgınlar, yangınlar, depremler, savaşlar, iklim krizi ve yoksulluğun yarattığı değişken koşulların, insanları her seferinde yeni bir normale sürüklediği ve ileriyi görmekte zorladığına işaret eden manifesto, yaptığı çağrıyla dikkat çekiyor. Değişken koşullar sebebiyle eğitimin, okulların, öğrenmenin ve öğretmenin geleceğinin belirsizliklerle dolu olduğu ifade edilen manifesto; “Belirsizliklerin ardındaki yeni normali değil, yeni ihtimalleri arıyoruz” diyerek sıra dışı bir çıkışa imza atıyor. Manifesto aracılığıyla öğretmenler, eğitimle ilgilenen herkesi içinde bulundukları yeni imkânlar üzerine düşünmeye davet ediyor. Öğrencisinden ayrı kalsa da gidip balkonundan el sallayan, velilerin kaygısını paylaşan, uzaktan eğitim döneminde doğan boşlukları doldurmak için var gücüyle çalışan öğretmenlerin çağrısı, okul idarecisinden velisine, öğrencisinden servis şoförüne eğitimin bir parçası olan herkese “Yeni ihtimalleri birlikte tasarlayalım” diyor. Öğretmenlik, okul, veli; eğitimin içeriği, öğrencilik ve başarı gibi eğitimin içine sıkıştığı kalıplar kırmaya, bir arada olmanın verdiği güçle, eğitimi yeniden düşünmeye davet ediyor.

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