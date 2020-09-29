Sosyal mesafeli mezuniyet töreni

Bilim, sanat, kültür, spor, teknoloji ve inovasyon ışığında kurulan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), pandemi kurallarını uygulayarak yüz yüze ve online mezuniyet töreni gerçekleştirdi. 3 bin kişilik oturum alanına ve açık havaya sahip HKÜ Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen törende bin 626 öğrenci mezun olarak hayata atıldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde diploma almaya hak kazanan öğrencilere “sosyal mesafe kuralları” çerçevesinde mezuniyet töreni düzenlendi. Pandemi riskini en aza indirildiği mezuniyet organizasyonu, 7 gün ve 13 farklı seans olarak düzenlenirken 3 bin kişilik oturum alanına ve açık havaya HKÜ Gösteri ve Sanat Merkezi, diploma törenine ev sahipliği yaptı. Böylece eğitim hayatına başladığı günden itibaren mezun olan öğrencilerin sayısı 12 bine ulaştı.

HKÜ Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, akademisyenler ve aileler katıldı.

Mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada; mezunların mezun oldukları programlarla ilgili sektörlerde istihdam edilebilmesi için tüm imkânları seferber ettiklerini ifade eden HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu; “Birçok mezunumuzun Kalyon Holding çatısı altında faaliyet gösteren şirketlerde başarılı çalışmalara imza attığını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Mezunlarımıza kapılarımızın her zaman açık olduğunu belirtmek isterim” dedi.

HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu öğrencilerin hak ettikleri mezuniyeti anlamlı bir şekilde kutlamalarının ancak yüz yüze yapılan törenlerle mümkün olduğunu söyleyerek, “Mezunlarımı pandemi koşullarına uygun tören yapmaya son derece müsait ve elverişli kampüsümüzdeki açık hava amfitoryumu olan HKÜ Gösteri ve Sanat Merkezi’nde, gruplar halinde ve farklı günlere yayılarak bir dizi törenle uğurladık. Böylelikle, bu yıl Türkiye’de yüz yüze mezuniyet törenleri yapabilen ender üniversitelerden biri olmayı başardık” dedi.

Lisans mezunları için düzenlenen mezuniyet törenlerinin sona ermesinin ardından, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli de, “HKÜ olarak, pandemi ile ilgili tüm önlemler alındığı takdirde, iyi çalışılmış bir organizasyon ile mezuniyet törenlerinin fiziksel olarak da yapılabileceğini göstermiş olduk. HKÜ’nün mezuniyet törenlerini fiziksel olarak yapmak için gösterdiği gayret, öğrencilere ve eğitim-öğretime verdiği değeri işaret ediyor. Mezunlarımız ve velilerimiz bu uygulamamızdan son derece memnun kaldılar. Bu tecrübelerimizle, 2020- 2021 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Hibrit Eğitim Modelimizi de başarılı bir şekilde yürütebileceğimize inanıyorum” diyerek düşüncelerini paylaştı.