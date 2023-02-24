Sondaj kuyusunda hayatını kaybeden oğlu ve torunu için anasınıfı yaptırıyor

Manisa’nın Salihli ilçesinde oturdukları sitenin bahçesine izinsiz açılan sondaj kuyusuna düşerek hayatını kaybeden Aytuğ Demir ve oğlu Batu Demir’in ismi 2 sınıflı anasınıfında yaşatılacak. Aytuğ Demir’in babası ve Batu Demir’in de dedesi olan Salihli OSB Başkanı Hayırsever Mehmet Demir tarafından Salihli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu bahçesine yaptırılacak olan 2 sınıflı anasınıfı yapım işi protokolü Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında imzalandı.

Manisa Valiliği Brifing Salonunda düzenlenen protokol törenine Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve Hayırsever Mehmet Demir katıldı.

Türkiye’nin içerisinde bulunduğu dönem itibariyle en önemli gündem maddelerinden bir tanesinin okullar olduğunu dile getiren Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, “Okullarımızın çocuklarımızın can güvenliği açısından ayakta duruyor olabilmesi lazım. Dolayısıyla mevcut olanların güçlendirilmesi, gerekiyorsa güçlendirilmesi, yıkılıp yapılması gerekiyorsa yıkılıp yapılması bu anlamda değerli. Organize Sanayi Bölgemizin Meclis Başkanı Mehmet Bey de bu çerçeve içerisinde dönem itibarıyla anlamlı bir iş yapıyor. Salihli adına biz kendisine teşekkür ediyoruz. Sağ olsun var olsun. Bu tür hayırsever işlerinin çoğalarak devam etmesini arzu ediyoruz.” dedi.

Oğlu ve torununun adını yaşatacak

Hayırsever Mehmet Demir, oğlu ve torununun adını bu şekilde yaşatacak olmanın acılarını bir nebze de olsa hafifleteceğini söyleyerek yapılacak olan anasınıfının hayırlı olması diledi.

Vali Yaşar Karadeniz ise yaptığı konuşmada, “Salihli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir’e teşekkür ediyorum. Sondaj kazısı için açılan kuyuda meydana gelen kaza hepimizi üzdü. Şu anda da millet olarak üzüldüğümüz büyük bir felaketi yaşıyoruz. İnşallah hem kamu binalarını hem vatandaşlarımızın yaşadığı bina stokunu yenileyerek depreme dayanıklı hale getirmeyi böylece bu tip acıların bir daha yaşanmamasını ümit ediyoruz. Bana göre bu durum milletimizin bundan sonraki ortak gayesi olmalı. Bu anlamda da yapılacak olan anaokulu hem bu amaca hizmet edecek hem de yeni bir anaokulu olacak. Daha önce anaokulu hizmeti verilmeyen bu okulumuz da bu anlamda ana okulu çağındaki öğrencilerimiz için kapasite artışı getirmiş olacak. Hayırsever Mehmet Demir’e ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, okulumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Salihli İlçesi Çakallar Mahallesinde yer alan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu bahçesine 15 bin 346 metrekare yüzölçümlü arsa üzerine yaptırılacak olan 2 sınıflı anasınıfına, geçtiğimiz günlerde sondaj kazısı için açılan kuyuda meydana gelen kazada hayatını kaybeden Mehmet Demir’in 28 yaşındaki oğlu Aytuğ Demir ve 2 yaşındaki torunu Batu Demir’in ismi verilecek. İzinsiz açılan sondaj kuyusuna oğlunun düştüğünü gören Aytuğ Demir oğlunu kurtarmak için kuyuya girmiş ancak her ikisinin de saatler sonra cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Anasınıfı inşaatının başlama tarihinden itibaren hayırsever tarafından en geç 6 ay içerisinde tamamlanarak Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edileceği açıklandı.