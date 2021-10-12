Son 3 yılda 10 bin 929 tutuklu ve hükümlü okuma yazma öğrendi

Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında büyük titizlikle takip edilen örgün ve yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında son 3 yılda 10 bin 929 tutuklu ve hükümlünün okuma yazma öğrendiğini ve 45 bin 178’inin ise eğitim öğretim hayatının devam ettiğini duyurdu.

Bakanlıkça yürütülen modern infaz sistemi kapsamındaki faaliyetlerle, hükümlü ve tutukluların yeniden hayata kazandırılmaları hedefleniyor. Ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklular, 1. ve 2. kademe okuma yazma kurslarına, açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim fakültesi, uzaktan eğitim, örgün eğitim, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine katılarak öğrenim görebiliyor.

45 bin 178 hükümlü ve tutuklu eğitim öğretim programına katılıyor

Ceza infaz kurumlarında 45 bin 178 tutuklu ve hükümlü eğitim öğretim programlarına katılıyor. Ceza infaz kurumları bünyesinde en fazla tutuklu ve hükümlü öğrenci ise açık öğretim lisesinde bulunuyor. Açık öğretim lisesine 30 bin 668 tutuklu ve hükümlü devam ediyor. Ayrıca tutuklu ve hükümlüler uzaktan eğitim yoluyla da ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi de alabiliyor. Örgün eğitim kurumlarına devam eden tutuklu ve hükümlüler sınavlara da kamu görevlileri eşliğinde girebiliyor. Yapılan çalışmalar kapsamında son üç yılda 10 bin 929 tutuklu ve hükümlü ceza infaz kurumlarında aldıkları eğitimle okuma yazma öğrenirken, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığıyla koordineli bir şekilde yapılan hafızlık eğitimi kapsamında da 24 tutuklu ve hükümlü hafız oldu. Son olarak Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 2 hükümlü hafızlık belgesini aldı. Halen ceza infaz kurumlarındaki 135 tutuklu ve hükümlü hafızlık eğitimi alıyor.

Ceza infaz kurumunun iş ve meslek öğrenen hükümlü tutuklu sayısı artacak

Eğitim çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile de iş birliği protokolleri yürüten Adalet Bakanlığı, ilki 11 Ağustos 2020’de Ankara’da açılan ‘Adalet Mesleki Eğitim Merkezi’ sayısını arttırmayı hedefliyor. İki bakanlık arasında yürütülen çalışmalar kapsamında 2023 yılı sonuna kadar kurulması ceza infaz kurumlarında 101 Adalet Mesleki Eğitim Merkezinin hizmete sunulması öngörülüyor. Böylece bu eğitimlerle iş ve meslek sahibi olması hedeflenen hükümlülerin infaz sonrası topluma faydalı bireyler haline getirilmeleri amaçlanıyor.

Her yıl 1 milyonun üzerinde kitap ceza infaz kurumlarında okunuyor

Ayrıca ceza infaz kurumlarında bulunan kütüphaneler ve halk kütüphanelerinden yararlanan hükümlü ve tutuklular, her yıl 1 milyonun üzerinde kitapla buluşuyor. Ayrıca kurum desteğiyle hükümlü ve tutukluların eğitim-öğretim hayatına devam etmesi sağlanırken, sosyo-psikolojik çalışmalarla da kişisel gelişimlerine destek olunuyor. Hükümlü ve tutukluların büyük ilgi gösterdiği kurumlardaki kütüphanelerde bugün itibarıyla 1 milyonun üzerinde kitap bulunuyor. Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile arasında imzalanan protokolle büyük ceza infaz kurumları yerleşkelerinde müstakil kütüphane kurularak hem hükümlü ve tutukluların hem de personel ve ailelerinin bu kütüphanelerden yararlanması hedefleniyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre hükümlü ve tutuklular 2019 yılında 1 milyon 102 bin, pandemi şartlarının etkili olduğu 2020 yılı içinde 911 bin, 2021 yılında ise bugüne kadar 999 bin 782 kitabı kurum kütüphanelerden ödünç aldı. Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla 2019’da imzalanan iş birliği protokolüyle il ve ilçelerdeki halk kütüphanelerinden faydalanan tutuklu ve hükümlüler buradan da 314 bin 878 kitabı ödünç aldı.

Uzmanlar tarafından psikolojik ve sosyal destek

Diğer yandan, Adalet Bakanlığı ceza infaz kurumları bünyesinde görev yapan 416 öğretmen, 556 psikolog ve 154 sosyal çalışmacı eğitim, iyileştirme ve topluma kazandırma faaliyetleri kapsamında tutuklu, hükümlü ve ailelerine yönelik psikolojik ve sosyal destek niteliğinde çalışmalar yapıyor. Hükümlü ve tutukluların kuruma girişlerinden itibaren uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmeler ile ihtiyaç ve risk saptaması yapılırken, çalışma sonunda çıkan rapora göre kişilere özgü yapılandırılmış olan destek ve müdahale programları uygulanıyor. Adalet Bakanlığı ayrıca eğitim, kültür ve bireysel gelişim konularında hükümlü ve tutukluların kendilerini daha iyi geliştirmeleri ve imkanların arttırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere kurum ve üniversitelerle çeşitli alanlarda iş birliği çalışmalarını sürdürüyor.