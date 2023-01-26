Sömestir tatilini daha verimli geçirmek için tavsiyeler

Okulların ara yıl tatiline girmesiyle beraber öğrencilerin ve ebeveynlerin bu süreci nasıl değerlendirebileceği üzerine konuşan Eskişehir Çağfen Koleji Psikolojik Danışmanı Zülal Şan, “Öğrencilerin, ara tatildeki boş zamanlarını sosyal ve kültürel anlamda gelişimlerine ayırmalarını öneriyorum” dedi.

2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 24 Ocak tarihinde öğrencilere karneleri verilmesi ile son buldu. 15 gün süren sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte ebeveynlerin akıllarında bu süreci nasıl değerlendirecekleri sorusu oluştu. Velilerden, çocuklarıyla beraber ne yapabileceklerine dair sorular aldığını belirten psikolojik danışman Zülal Şan, “Bu konuya yönelik olarak ebeveynlere birkaç adet önerimiz var. Bunlar ile çocuklarının entelektüel ve sosyal gelişimlerine destek sağlayabilirler” dedi.

“Çocuklarının belirleyeceği bir park, müze, sanat galerisini gezmelerini öneriyorum”

Ara tatil sürecini verimli geçirebilmesi öğrencilere ve ailelerine tavsiyelerde bulunan Zülal Şan, “İlk önerim çocuklarıyla sokak hayvanları için bir kulübe yapmaları, mahallelerinde uygun bir yere yerleştirmeleri ve onlar için yiyecek koymalarıdır. Bu şekilde hem sokak hayvanlarına yardım etmiş olacaklar, hem de sosyal sorumluluk duyguları gelişecektir. Bunu kesinlikle yapmalılar. Sonrasında çocuklarının belirleyeceği bir park, müze, sanat galerisini gezmelerini öneriyorum. Bu sayede çocuklar şehirlerini tanımış olacaklardır. Ardından bulundukları bölgeye özel bir yemeği yapmaya çalışsınlar. Böylece hem eğlenecekler hem de bulundukları bölgeye dair özel bir öğeyi öğrenmiş olacaklar” diye konuştu

“Tatillerde asıl hedef öğrenmeleri değil, öğrendiklerini benimsemeleri ve dinlenmeleridir”

Yoğun bir eğitim sürecinden çıkan öğrencilerin, 15 günlük bu tatil sürecinde, ders dışı aktivitelere önem vermeleri gerektiğini söyleyen Şan, “Çocuklar zaten zamanlarının b akademik gelişimleriyle geçiriyorlar. Bol bol kitap okuyorlar, akademik anlamda çok fazla şey öğreniyorlar. Tatillerde asıl hedef öğrenmeleri değil, öğrendiklerini benimsemeleri ve dinlenmeleridir. Bu yüzden tatillerde öğrencilerin yeni bir şeyler öğrenmek yerine kültürel anlamda gelişmeleri çok daha önemlidir. Bunun için yakın ya da uzak akrabalarıyla görüşebilirler, ilişkilerini geliştirebilirler. Akademik anlamda çok şey öğrendikleri için ara tatilde boş zamanlarını sosyal ve kültürel anlamda gelişimlerine ayırmalarını öneriyorum” diyerek açıklamada bulundu.

“Beslenme düzeni de, uyku düzeni gibi okul zamanlarında olduğu gibi devam etmeli”

Tatil sürecinde öğrencilerin uyku ve beslenme düzenlerini bozmamalarına konusunda uyarıda bulunan psikolojik danışman Zülal Şan, şunları söyledi:

“Çocukların zaten her gün uyumaları gerek belli bir süre var. Tatilde bu süreyi aşmamaya özen göstermelidirler. Akşamları saat 22.30- 23.00 gibi uyumaları, sabahları ise okul zamanlarındaki saatlerde uyanmalıdırlar. Uyku saatlerini korumalıdırlar. Aynı şekilde beslenme düzenleri de çok önemli. Tatilde de olsalar çocuklar üç ana öğünlerine dikkat etmeli ve ara öğünleri de eklemelidirler. Yaş, kuru meyveler ve sebzeler gibi. Aileleriyle evde yapacakları kurabiyeler, atıştırmalıklar olabilir. Beslenme düzeni de, uyku düzeni gibi okul zamanlarında olduğu gibi devam etmeli.”