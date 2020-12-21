Sokağa çıkma kısıtlamalarında uzaktan eğitime ilgi arttı

Sokağa çıkma kısıtlamalarının tekrar uygulandığı Türkiye’de uzaktan eğitime ilgi arttı. Vatandaşlar evlerinde tablet, telefon ya da bilgisayar gibi cihazlarından 7/24 istedikleri eğitimi alabiliyor.

Sokağa çıkma kısıtlamalarında internetten alışverişin yanı sıra uzaktan eğitime de ilgiarttı. Birçok ürüne kolayca evlerinden ulaşan insanlar, almak istedikleri eğitimlere de 7/24 ulaşabiliyor. Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bilginet Akademi Genel Müdürü Mustafa Yelbey, “Kısıtlamalarla insanlar internetten alışveriş yapmayı arttırdı. Domatesini, biberini, ekmeğini bile internetten almaya başladı. Uzaktan eğitim de daha önceki süreçte internetten alışverişin ciddi sıkıntılar doğurduğuna inanılıyordu. Ama şimdi yeni dünyada diyelim artık internetten birçok şeyin alınabildiğini görmüş olduk. İnternetin aslında güvenli bir platform olduğu kanaatine varıldı. Biz de internet üzerinden uzaktan eğitim yaptığımız için insanların bu kısıtlama döneminde, evde kaldıkları dönemde, boş zamanlarını kişisel gelişim ve yeni meslekler edinmelerine, farklı bilgiler edinerek yeni iş sahalarında kapıların açılmasına sebep oldu” dedi.

“Bilginet Akademi olarak İstanbul Ticaret Üniversitesi ile bir protokol imzaladık. İstanbul Ticaret Üniversitesi koordinasyonunda arabuluculuk, bilirkişilik gibi eğitimler de veriyoruz. Bizim vermiş olduğumuz eğitimleri bu üniversitemiz onaylıyor. Bizim verdiğimiz eğitimler İstanbul Ticaret Üniversitesi yanı sıra İstanbul Gedik Üniversitesi de onaylıdır. Gedik Üniversitesi ile yapmış olduğumuz protokol gereği onaylı sertifikalı alan kullanıcılarımız, kursiyerlerimiz, kendi e - devlet üzerinden aldıkları eğitimleri görebiliyor” diyerek sözlerini sürdüren Yelbey, “Adli sicil kaydı çıkartır gibi belgelerini e- devletten çıkartıp kullanabiliyorlar. Sadece Türkiye’de iki tane üniversite ile değil, Sürekli Profesyonel Gelişim (CPD) İngiltere merkezli bir kurumla anlaşma gerçekleştirdik. Bu anlaşma neticesinde bizden aldıkları eğitimlerde kursiyerlerin bir sürpriz ile karşılaşmadan gönül rahatlığı ile eğitim alabileceklerinin onayını almış olduk” diye konuştu.

İnsanlar bu eğitimlere oturdukları yerden ulaşabildiklerinin altını çizen Yelbey, “İstedikleri zamanda istedikleri cihazdan tablet, bilgisayar, telefondan 7/24 saat, zaman, mekan fark etmeksizin eğitimlerini alabilirler. Biz eğitimleri kişilerin panellerine yüklüyoruz. Kullanıcı adına tanımlıyoruz. 4K kalitesindeki videoları kendi panellerinden izleyebiliyorlar. Bunun yanı sıra dokümanlı eğitimler de sunuyoruz. Dokümandan videoya çalışabilirler. Kaldı ki dokümanlı ve videolu eğitimin haricinde de 2 haftada bir eğitmenlerimizle beraber dijital platform üzerinden canlı yayınımız var. Kafasına takılanları burada sorabiliyorlar. Eğitim sonrasında yüz yüze eğitim de var. Bu eğitimde de teoride öğrendiklerini pratikte nasıl uygulayabileceklerini öğreniyorlar. En sonunda da sınava sokup, başarılı olanlara sertifikalarını veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Yelbey, bu süreçte zamanın büyük bir kısmını evde geçirenler için önerilerini şu şekilde sıraladı.

Yeni bir meslek edinin

"Şu anki işinizden memnun değilseniz harekete geçin ve hayalinizdeki mutluluğu ve deneyimleri sunabilecek yeni kariyer alanları keşfedin. Salgın öncesinde iş yoğunluğundan belki buna ayıracak zamanınız yoktu. Şimdi müsaitsiniz. Eğer nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız uzaktan eğitim ile sunduğumuz sertifika programlarını inceleyebilirsiniz."

Eğitmenlik becerinizi arttırın

"Bir eğitimciyseniz veya eğitimci olmak istiyorsanız öğrencilerinize ders vermekten daha fazlasını yapmak, yeteneklerini keşfetmek özel olarak ilgilenerek değişim başlatmak ve bu değişimin sonunda da başarı oranlarını arttırmak için mutlaka Öğrenci/Eğitim Koçluğu Eğitimi’ni tamamlamalısınız. 2003 yılından beri Öğrenci Koçluğu yapan Zafer Polat Koyuncu hoca tarafından hazırlanan bu zengin içerikli mesleki eğitimi tamamlayıp sertifikanızı alarak kendinize yeni ve tatminkar bir kariyer yolu çizebilirsiniz."

Robotik ve kodlama öğrenin

"Robotik kodlamayı ve robot yapımını öğrenerek hem yeni bir beceri kazanabilir hem de sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Bu eğitim sayesinde; kodlama, algoritmik düşünme, eleştirel düşünme, üretken düşünme, problem çözme, iletişim, iş birliği, analtilik düşünme, robotik, arduino, 3 boyutlu tasarım, 3 boyutlu yazıcılar, lego We 2.0, Mbot, bulutboard, DNYArduino, joy kart ( makey makey ) yetenek ve yetilerine sahip olacaksınız. Bilginet Akademi’nin robotik ve kodlama eğitimi tamamlayarak alacağınız uluslararası geçerli sertifika ile robotik kodlama eğitmenliği de yapabilirsiniz"

Diğer insanlara rehber olmayı öğrenin

"Yaşam Koçluğu, insanlara rehberlik etmenin en iyi yollarından biridir. Yaşam koçluğu, kişilerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaya, zihinlerini berraklaştırmaya ve farkındalık seviyelerini yükseltmeye çalışır. Bu mesleği ve inceliklerini, detaylı eğitim ile işin uzmanından öğrenerek donanım sahibi olabilir ve nihayetinde kendi işinizi kurabilirsiniz."

Beyninizi yeniden programlamayı öğrenin

"İlk bakışta iddialı bir öneri gibi görünse de NLP (Neuro Linguistic Programming) tekniğiyle bunu başarabilmek mümkün. NLP kişilerin düşünce yapısının detaylı biçimde analiz edilmesi ile günlük hayatlarında yaşadıkları sorunlarla ve kalıplaşmış hareket biçimleriyle hangi yöntemleri uygulayarak baş edeceklerini ortaya koyan bir tekniktir. NLP Practitioner ve Master eğitimlerini alarak ve uygulayarak değişimi önce kendinizde başlatıp sonra da donanımınız ve uluslararası geçerli sertifikanızla diğer insanlara da düşünce sistemlerini programlamalarında yardımcı olabilirsiniz."

Yelbey ayrıca Bilginet Akademi sertifikalarının uluslararası geçerli CPD ve Cadcert akreditasyonlu ve İstanbul Ticaret Üniversitesi onaylı olduğunu da dile getirdi.