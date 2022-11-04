SOCAR Energy School’da dersler 12 Kasım’da başlıyor

SOCAR Türkiye, Sabancı Üniversitesi EDU iş birliği ile hayata geçirilen SOCAR Energy School sertifika programı başladı. Bu yıl ilk kez düzenlenen program ile enerji alanındaki konuları çok yönlü değerlendirebilecek bakış açılarının kazandırılması amaçlanıyor.

SOCAR Türkiye, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU iş birliğiyle SOCAR Energy School sertifika programını başlatıyor. Sertifika programı, enerji sektöründe uzmanlaşma imkanı sağlamayı, küresel ve bölgesel enerji alanındaki konuları çok yönlü değerlendirme ve 360 derece bakış açısı edindirmeyi amaçlıyor.

“Sertifika programı Azerbaycan ve Türkiye’nin enerji uzmanlarını yetiştirecek”

Sertifika programının tanıtımında konuşan SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, enerjinin her alanının teknik, tarihsel, politik ve ekonomik olarak ele alınacağı SOCAR Energy School’un Türkiye’nin enerji uzmanlarını yetiştireceğini söyledi. Yusifov, “Şirket olarak Türkiye’de ilk kez bu kapsamda bir sertifika programını hayata geçirerek bir ilke imza atmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Akademi ve sanayi arasında köprü olacak ve iş birliği fırsatı sağlayacak bu sertifika programıyla sektöre enerji alanında uzman, nitelikli işgücü kazandırmayı hedefliyoruz. Sertifika programının uluslararası bilinirliğe sahip ve enerji alanında öncü bir sertifika programı olarak uzun yıllar devam etmesini istiyoruz. Ekosistemimizin gelişimi için SOCAR Energy School ile attığımız bu adımın, sektörümüzün gelişimi ve Türkiye’nin kalkınması adına nice yeni proje ve çalışmaya da ilham vermesini diliyoruz” dedi.

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU Proje Koordinatörü Dr. Murat Kaya’da SOCAR Energy School’la ilgili olarak, “IICEC ve SHURA gibi enerji merkezlerimizle, ETM profesyonel Master programımızla, yürüttüğümüz çok sayıda temel ve uygulamalı araştırma projesi ile enerji, Üniversitemizin odak çalışma alanlarından biri. Bu alandaki deneyimimizi uluslararası uzmanların da katılımları ile SOCAR Energy School’a yansıtacak olmaktan mutlu ve gururluyuz. Programı yürütecek olan Yönetici Geliştirme Birimimiz (EDU)’nun 20 yıllık deneyimi ile katılımcılarımıza her saatinden fayda sağlayacakları bir eğitim ve tartışma deneyimi sunmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

63 saat sürecek online eğitim verilecek

Şirket tarafından her yıl tekrarlanması planlanan sertifika programında günümüzde enerji, enerji talebi, yeni enerji teknolojileri gibi genel konuların yanı sıra elektrik, elektrik şebekesinin işleyişi, petrol doğal gaz, petrol doğal gaz piyasaları ve endüstrisi, Hazar Bölgesi enerji politikaları, Türkiye enerji politikaları, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz enerji politikaları, Azerbaycan enerji politikaları, nükleer enerji, yenilenebilir enerji, enerji güvenliği, kurumsal iklim değişikliği yönetimi ve enerji mevzuatı alt başlıklarında toplam 63 saat sürecek online eğitim verilecek.

Başarı sertifikası almaya hak kazanan katılımcılara enerji alanında doktora bursu şansı da sunan sertifika programına başvurular, 4 Kasım tarihine kadar yapılabilecek. 12 Kasım Cumartesi günü başlayacak ve 6 hafta sürecek sertifika programı hakkında detaylı bilgiye ve başvuru formuna socarenergyschool.com web adresinden ulaşılabiliyor.

Sertifika programı uzman isimleri buluşturuyor

SOCAR Energy School’da dersleri; Sabancı Üniversitesi, SOCAR Türkiye, üniversiteler, çeşitli enerji kuruluşlarından uzmanlar ve dünyaca ünlü eğitimciler verecek. Enerji jeopolitiği uzmanı Giacomo Luciani, Cattolica del Sacro Cuore ve Johns Hopkins Üniversitesi’nde enerji, iklim ve çevre politikaları dersleri veren Simone Tagliapietra, ABD’nin eski Azerbaycan Büyükelçisi ve Global Energy’nin kurucusu Richard Morningstar, Oxford Institute for Energy Studies Profesörü Vitaly Yermakov sertifika programında ders verecek isimlerden bazıları. Programa ayrıca Azerbaycan’dan birçok üst düzey yöneticinin katılımı da planlanıyor.