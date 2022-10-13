SOCAR Energy School başlıyor

SOCAR Türkiye ve Sabancı Üniversitesi, EDU enerji sektörüne nitelikli insan gücü yetiştirmeyi teşvik etmek amacıyla iş birliğine imza attı.

Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdinglerinden biri olan SOCAR Türkiye, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi, EDU iş birliğiyle SOCAR Energy School sertifika programını başlatıyor. Enerji sektöründe uzmanlaşma imkanı sağlamayı; küresel ve bölgesel enerji alanındaki konuları çok yönlü değerlendirme ve 360 derece bakış açısı edindirmeyi amaçlayan programa ilk yıl katılım ücretsiz olacak.

Yapılan açıklamaya göre sertifika programına; doktora öğrencileri, doktora sonrası araştırmacılar, öğretim üyeleri, kamu yöneticileri ve özel sektör yöneticileri, basın mensupları ve STK yetkilileri başvurabilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından uzman bir jüri tarafından 50 katılımcı belirlenecek. Sertifika programı toplam 63 saat sürecek ve eğitimler online olarak gerçekleştirilecek.

Tasarımı Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi, EDU tarafından hazırlanan programda, kamu ve özel sektörden alanında yetkin eğitmenler ve dünyaca ünlü konuşmacılar tarafından günümüzde enerji, enerji talebi, yeni enerji teknolojileri gibi genel konuların yanı sıra elektrik, petrol ve doğal gaz, bölgesel enerji politikaları, iklim değişikliği, enerji güvenliği ve yasal mevzuat alt başlıklarında eğitimler verilecek. Programı tamamlayan katılımcılar, başarı sertifikası almaya hak kazanacak.

Enerji alanında doktora bursu alma imkanı da sunan sertifika programına başvurular, 4 Kasım tarihine kadar yapılabilecek. 12 Kasım Cumartesi günü başlayacak ve 6 hafta sürecek sertifika programı hakkında detaylı bilgiye ve başvuru formuna socarenergyschool.com web adresinden ulaşılabilir.