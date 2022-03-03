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Siverek’te şehit polis anısına kütüphane açıldı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde sokaklara açılan hendeklerin kapatılması sırasında PKK’lıların roketatarlı saldırısında şehit olan Polis Memuru Ali Öztürk’ün isminin verildiği okulda kütüphane açıldı.

Eğitim 03.03.2022, 14:36
Siverek’te şehit polis anısına kütüphane açıldı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde sokaklara açılan hendeklerin kapatılması sırasında PKK’lıların roketatarlı saldırısında şehit olan Polis Memuru Ali Öztürk’ün isminin verildiği okulda kütüphane açıldı.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 2015 yılında PKK’lı teröristlerce açılan çukurları kapattığı sırada roketatarlı saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Ali Öztürk anısına memleketi Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde daha önce isminin verildiği okulda kütüphane açıldı.

Kütüphanenin açılışını Vali Abdullah Erin, şehidin annesi Havva Öztürk, eşi Semra Öztürk ve çocuklarıyla birlikte dualar eşliğinde yaptı. Vali Erin, açılışta yaptığı konuşmada kütüphanenin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek, ’’Şehidimiz 2015 yılında biliyorsunuz görevinin başında iken hain terör örgütünün düzenlemiş olduğu saldırıda şehit oldu. Şehidin emanet köşesine baktığımızda, öğrenciliğinden beri şehadeti arama içerisinde olduğunu gördük. Okul yıllarından şehadeti, vatan uğruna, bayrak uğruna kutsal değerlerimiz uğruna canını feda etmenin en kutsal en büyük amaç olarak hedeflediğini gördük. Şehidin geride bıraktıkları emanetler var. Eşi ve bu güzelim çocukları başta olmak üzere bütün yakınları bize emanettir. Sadece devletin değil toplumumuzun her bir ferdinin mutlak surette ile bu emanetlere sahip çıkması gerekiyor. Şehidin uğrunda canını feda ettiği ay yıldızlı bayrağımız olmak üzere kutsal değerlerimize hep birlikte sarsılmaz bir kararlılıkla sahip çıkmamız gerektiğini belirtiyorum’’ dedi.

Şehitlerin mekanlarının yüksek olduğunu hatırlatan Vali Erin, ’’Onların mekânı cennettir bundan hiç şüphemiz yoktur, çünkü Cenabı Allah Kur’an-ı Kerim’in bir çok süre ve ayetinde şehitlerin mekânlarının en yücesi olduğu yani bize belirtiyor. Ali evladımız kardeşimiz de yaşıyor hepimizin arzuladığı bu ebedi hayatı en güzel yerde yaşamaya da devam ediyor. Dönüp biz kendimize bakacağız onlar kurtuldular, onlar vazifelerini ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirdiler ve feda edecekleri canları vardı ve ettiler, geriye kalan bizler dönüp kendi halimize bakmamız gerekiyor, onların gösterdiği bu fedakarlığı ve bu adanmışlığı ne kadarını biz göstermiş oluyoruz? Birlik ve beraberliğimize, kardeşliğimize, vatanımıza bayrağımıza ne kadar sahip çıkıyoruz? Her gün ama her gün bizim bu muhasebeyi kendimiz yapmamız gerekiyor’’ şeklinde konuştu.

"Şehidin ailesi hepimize emanettir"

Vali Erin, şehidin annesi, eşi ve çocuklarının yalnız devlete değil, tüm milletin emaneti olduğuna dikkat çekerek, ’Şehidin eşi, annesi ve çocukları elbette büyük zorluklar yaşadılar, Allah’tan onlara sabırlar diliyorum. Aradan geçen zaman içinde Semra kızımız, kıymetli evlatları ve ailesi metanetini sağlam bir şekilde göstermiş bulundular. Bizler her şeyimizle her imkânımızla onların yanında olduk ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu emanetleri tereddütsüz kararlı bir şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Allah sabırlarını devam ettirsin, şehidimizin tekrar mekanı cennet olsun. Şehidimizin ismini okulumuzda ve bu kütüphanede yaşatmaya devam edeceğiz. Ama en önemlisi şehitlerimizi şurada yüreğimizde hissetmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

’’Birlik ve beraberliğini kurumayan milletler yok olmaya mahkûmdur’’

Birlik ve beraberliğin çok önemli olduğuna dikkat çeken Vali Erin, ”Etrafımızdaki fitne-fesat çevresini görüyoruz dünyadaki savaşları ve ayakta duramayan milletlerinde nasıl yok olduğunu bunun en iyi şahitleriyiz. Yanı başımızda cereyan eden vakalar ve olaylara şahidiz. Tarihine, geçmişine sahip çıkmayan birlik ve beraberlik içerisinde yaşamayan ve bunu hedefleyemeyen milletlerin başına neler geldiğini hep birlikte görüyoruz. Dolayısıyla kardeşliğimizi birliğimizi beraberliğimizi güçlendirerek her daim güçlendirip ve bu şehitlerimizin canlarını feda ettiği bu değerler uğruna da sadece sözlerle değil, yüreğimizde, kalbimizde her an hissederek yaşamak zorundayız’’ diye konuştu.

’’Babamla gurur duyuyorum’’

Şehidin oğlu Ali Burak Öztürk, babasıyla gurur duyduğunu belirterek, ’’Bugün babamın adına kütüphane açıldığı için çok mutluyuz, babamla gurur duyuyorum, bu kütüphanede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Şehidin kızı Ela Hatice Öztürk de babasının vatanı için şehit olduğunu ve onunla gurur duyduğunu belirterek, ’’Bugün burada babamın adının verildiği okulda kütüphane açılışı yapıldı. Bu kütüphanenin açılışını yaptık. Açılışa Vali katıldı, emniyet müdürü katıldı, Diyarbakır emniyet müdürü katıldı annem geldi, kaymakam geldi. Kütüphaneyi gezdik, kütüphanede çok güzel kitaplar var” ifadelerini kullandı.

Açılış ve konuşmaların ardından Vali Erin Şehidin annesinin elini öperek, plaket ve çiçek taktim etti.

Açılışa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, ilçe kaymakamı, şehidin annesi, eşi, çocukları ile çok sayıda davetli katıldı.

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