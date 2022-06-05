Son Dakika
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu bal yapmayan arı gibi vızıldamayı bırak, mertsen çık söyle. Adamsan kararını açıkla, aday mısın değil misin? Neden susuyorsunuz? Niçin duruyorsun? Neyi bekliyorsun? Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşka
Öğrencilerin tasarladığı ‘kendini koruyan köprü’ projesi sel felaketinde olası can ve mal kayıplarını önleyecek
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Beğenseler de beğenmeseler de seçim zamanında yapılacaktır. O demokratik randevunun tarihi ise 2023 yılının Haziran ayıdır. Gerçekte milli güvenlik sorunu olan ‘zillet ittifakı’nın boşuna kurduğu bir komisyon vasıta
Sivas’ta veli ve öğrencilerin LGS heyecanı
Sivas’ta 191 okulda, 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının heyecanı yaşandı.
Eğitim 05.06.2022, 10:07
Sivas’ta 191 okulda, 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının heyecanı yaşandı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan LGS sınavı, saat 09.30 itibariyle başladı. Adaylar sabah erken saatlerde velileriyle birlikte okullara geldi. Öğrenciler ilk olarak okul bahçelerine, ardından ise salonlara alındı. Kent genelinde 191 okulda, 579 salonda, 8 bin 429 öğrenci sınavda ter döktü. Öğrencilerin velileri ise okul önlerinde çocuklarının çıkmasını heyecanla beklemeye başladı. İki oturum halinde gerçekleştirilecek sınav saat 12.50’de sona erecek.