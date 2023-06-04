Sivas’ta LGS heyecanı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Sivas’ta da öğrenciler Liseye Geçiş Sınavı (LGS) heyecanı yaşadı. 8. Sınıf öğrencileri liseye yerleşmek için ter döktü.

Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileleri ise dışarıda dua edip bekledi. Kapıların kapanmasının ardından aileler, sınav binasından uzaklaşarak çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

İki oturumda gerçekleştirilecek olan LGS sınavının ilk oturumu saat 09.30’da başladı. İlk oturumda 50 soru için sınava girecek öğrencilere 75 dakika süre tanındı. İkinci oturum saat 11.30’da başlayacak. Sayısal bölümden oluşan ikinci bölümde öğrencilere 40 soru için 80 dakika süre tanınacak.