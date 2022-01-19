Sivas’ta kar tatili uzatıldı

Sivas’ta kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime verilen aranın uzatıldığını duyurdu. Ayhan yaptığı açıklamada, “Yoğun kar yağışının ardından gece oluşabilecek buzlanma sebebi ile eğitimde yaşanabilecek olumsuz hadiselerin önüne geçmek amacıyla eğitime verilen aranın yarın da devam etmesi uygun görülmüştür. Engelli, kronik hasta ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” dedi.