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Sivas’ta kadınlar filografi ile stres atıyor

Sivas’ta Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan filografi kursunda eğitim gören kadınlar hem çivi çakıp stres atıyor hem de ortaya çıkarttıkları eserlerle aile bütçesine katkı sağlıyorlar.

Eğitim 17.03.2022, 11:41
Sivas’ta kadınlar filografi ile stres atıyor

Sivas’ta Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan filografi kursunda eğitim gören kadınlar hem çivi çakıp stres atıyor hem de ortaya çıkarttıkları eserlerle aile bütçesine katkı sağlıyorlar.

Sivas’ta kadınlar şehrin stresini filografi sanatı ile atıyor. Çaktıkları çiviler terapi gibi gelirken ortaya çıkarttıkları eserlerle de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Sivas’ta Halk Eğitimi Merkezinde El Sanatları dalında yaklaşık 8 yıldır filografi kursu veren Songül İnal Boztepe isimli usta öğretici, çivi çakan kadınların psikolojik olarak rahatladığını belirtirken doktorların bazen hastalarını kendine yönlendirdiğini söyledi.

Sivas’ta Halk Eğitimi Merkezinde süren Filografi kursunda yaklaşık 15 öğrenci eğitim alıyor. Yüzlerce çivi özenle ve tek tek ahşap plakalara çakılarak model oluşturuluyor. Oluşturulan modellerin çivileri arasından renkli teller geçirilerek desenler oluşturuluyor. Kursa yeni başlayan bir öğrenci bir eseri yaklaşık 1 ayda tamamlıyor. Usta bir öğrenci ise 10 günde tamamlayabiliyor. Ortaya çıkan eserler eserin işçiliğine göre 350 ila bin 500 lira arasında alıcı buluyor. Filografi yapan kadınlar psikolojik olarak rahatladıklarını dile getirip sattıkları ürünlerle de aile bütçelerine katkı sağladıklarını söylediler.

“Doktorlar hastalarını yönlendiriyor”

Usta öğretici Songül İnal Boztepe, doktorların bazen hastalarını stresten uzaklaşmaları için kendisine yönlendirdiğini söyledi. Boztepe, “Kursiyerlerimizle birlikte burada sipariş alıp yapıyoruz. Hem kendi hem de arkadaşların aile bütçesine yardımcı olmak için böyle bir şeyler yaptık gayet güzel gidiyor. Tel sardığımızda ellerimiz maalesef kesilebiliyor. Bunun için daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yeni başlayan bir kursiyer yaklaşık 1 ayda, daha usta biri 10 gün içerisinde bir ürün çıkarabilir. En az 500 adet çivi çakılıyor. Genelde 15 tane kursiyerimiz var, hepsi de çakıp rahatlamak için geliyorlar. Doktorların çoğu hastalarını bana yönlendiriyor çünkü çaktığı zaman insanların psikoloji daha rahat olduğu için stres atmak için buraya geliyorlar. Ben burada hoca değil arkadaşım, birlikte bir işler başarmaya çalışıyoruz. Bu yüzden yaklaşık 5 senedir benimle beraberler” ifadelerini kullandı.

“Çivi çakıp stres atıyor”

Çivi çakarak stres attığını kaydeden Filografi kursiyeri Ebru Yetkin, de şunları söyledi:

“5 yıldır filografi kursuna geliyorum, gayet severek yapıyorum. Bu kursu gayet iyi değerlendiriyorum ayrıca sipariş alıp satıyorum. Fiyatlar 350 liradan başlayıp bin 500 liraya kadar yaptığımız ürünün inceliklerine göre fiyatları artıyor. Çivi çakmak güzel oluyor, stres atılıyor.”

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