Sivas, LGS’de iki gurur birden yaşadı

Sivas’ta 2 öğrenci Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında bütün soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasında yer aldı.

Türkiye genelinde 5 Haziran günü gerçekleştirilen LGS sınavının sonuçları açıklandı. LGS sınavında 48 farklı ilden 193 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Sivas’ta AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu’nun kızı Ayşe Zümra Aksu ve Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi hafız Reyhan Duman, farklı branşlarda sorulan toplam 90 soruya doğru cevap vererek 500 tam puan aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan öğrencilerle ve aileleriyle bir araya gelerek tebriklerini ileterek hediye takdiminde bulundu.

“Hem hafız hem Türkiye şampiyonu”

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, öğrencilerin büyük bir başarı gösterdiklerini belirterek, “Bu emek, sabır ve azim isteyen bir süreç öğrencilerimiz yarışma sınavında değiller öğretmen ve velilerinin desteğiyle çalışarak bir noktaya geldiler. Bizi sevindiren bir konu daha var. Reyhan kızımız hem hafız hem de Türkiye şampiyonu olan öğrencimizin de özellikle altını çizmek isterim. Hem hafızlık yapıp hem Türkiye derecesi anlamında büyük bir başarı gösterdi. Biz de Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu gurur verici tabloya sevindik. İnşallah her sene daha iyiye gideceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Hafızlığın yardımı oldu”

Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Reyhan Duman, başarısında hafızlığın katkısı olduğunu söyleyerek, “Genellikle Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği Köprü Projesi’nin kurslarına katıldım ve hocaların verdiği testleri çözüp eve geldiğimde konu tekrarları yapıp testler çözerek bu dereceyi yaptım. Mühendis olmak istiyorum. Yüksek bir puan bekliyordum ama böyle olacağını ummuyordum LGS’yi daha zor bekliyordum. Hafızlığın başında da çok uzun süre ders çalıştığım, hafızlığın yardımı oldu. Akademik derslerde de bu başarımı sürdürdüm” dedi.

Öte yandan, Ayşe Zümra Aksu, iyi bir sonuç beklediğini ve başarılı olduğunu belirleterek, “Planlı ve düzenli çalışarak başardım. Güzel bir sonuç bekliyordum tam puan alınca da çok mutlu oldum. Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Lisede de başarılı bir şekilde derslerime devam edip güzel bir üniversitede mühendislik okumak istiyorum” ifadelerini kullandı.