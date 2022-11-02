Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde “Tazelenme Üniversitesi” açıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) bünyesinde “Tazelenme Üniversitesi” açıldı.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda (SHMYO) düzenlenen törenle SCÜ Gerontoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Tazelenme Üniversitesi açıldı. Açılışta konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ataseven, Tazelenme Üniversitesi’nin hem Sivas, hem üniversiteleri için yeni bir model olduğunu söyleyerek, sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan bu projeyi önemsediğini belirtti.

Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Hastaoğlu ise toplumun ileri yaştaki bireylerine karşı sorumlulukları olduğunu belirterek, üniversitenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Tazelenme Üniversitesi, teorik, uygulamalı dersler, laboratuvar çalışmaları, seminer, atölye çalışması gibi derslerden oluşan dört yıllık bir yetişkin eğitim modeli olup, Tazelenme Üniversitesi ile ileri yaştaki bireyleri bu dönemin biyolojik, sosyolojik, psikolojik yönden getireceği durumlara hazırlamak amaçlanıyor. Ayrıca Tazelenme Üniversitesi’nde eğitim gören ileri yaştaki bireylerin gençlerle üniversite kampüslerinde aynı ortamda buluşması ile kuşaklararası dayanışmayı artırmak, onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanmalarını sağlamak da eğitimin hedefleri arasında yer alıyor.

Açılışa SCÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Hastaoğlu ve vatandaşlar katıldı.