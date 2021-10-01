Şırnak’ta ’Sırtımdaki Kütüphane’ Projesi kapsamında çocuklara 10 bin kitap dağıtıldı

Şırnak’ta bir grup gönüllü tarafından hayata geçirilen ’Sırtımdaki Kütüphane’ Projesiyle çocuklara 10 bin kitap dağıtıldı.

Heştan Köyü İlköğretim Okulunda yapılan etkinlikte gönüllüler ile birlikte sırt çantalarında taşıdıkları kitapları ilkokul öğrencilerine getiren Vali Ali Hamza Pehlivan, 10 bininci kitabı ilkokul 2. sınıf öğrencisi Arjin Zeybek’e verdi. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Vali Pehlivan, bir grup gönüllü tarafından başlatılan kampanyayı önemsediklerini, valilik olarak da ’Yol Arkadaşım Kitap Olsun’ adıyla bir kampanya da yürüttüklerini söyledi. Vali Pehlivan, "Bugün çantamızı sırtımıza aldık, epey bir süredir devam eden kampanyaya iştirak ettik. Çocuklarımızla bir araya gelerek, kitap okuma ile ilgili duygu düşüncelerimizi paylaştık. Bir yandan da kampanya dahilinde 10 bininci kitabı öğrencimize taktim ettik ve beraberce diğer öğrencilerimize de kitapları verdik. Bu kampanyayı Şırnaklı gönüllü gençlerimiz yürüttüler. Belli bir süredir bu çalışmayı yapıyorlardı. Son dönemde de kalkınma gönüllüleri olarak devam ettirdiler. Bu çalışmayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile birlikte yürütüyorlar. Belli çalışmaları valiliğimiz olarak da sürdürüyoruz. Yol Arkadaşım Kitap Olsun başlıklar altında da kitap okumaya teşvik etmeye yönelik çalışmalarımız var. Şırnaklı gönüllü arkadaşlarımız kitap bağışı ve toplanması suretiyle binlerce kitabı merkez, köy ve mezralarımıza kadar götürüp çocuklarımıza ulaştırdılar. Bundan sonra da ulaştırmaya devam edecekler. Kitap okumak gibi çok önemli bir konuda böyle kampanyaların yapılması, çok kıymetli buluyoruz. Bugün bu kampanyaya dahil olup çocuklarımıza kitap vermenin, yüzlerindeki gülümsemeyi görmenin mutluluğunu yaşadık. Bundan sonra da buna benzer kampanyalar devam edecek. İnşallah hayat yolunda kitap yol arkadaşınız olur. Her kitap adeta bir dünya, sayfalarını çevirdikçe hem bilgi sahibi oluyorsunuz. Gençlerimiz bir yandan okullarda eğitim öğretimlerini devam ettirirken, bir yandan da kendilerini ilgi alanları doğrultusunda yetiştirmeleri çok önemsiyoruz. Biz bu kitap kampanyalarını bir ömür devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Kampanyaya katkı veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"Bugün 10 bininci kitabı çocuklarımıza ulaştırdık"

Proje Koordinatörü Mehmet Bilir, 2 sene önce bir grup gönüllü ile çıktıkları bu yolda bugün 10 bininci kitabı çocuklara ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bilir, "Bugünün anlamı biraz daha farklı insanlığın ikinci doğuşu olarak bilinen Hz. Nuh tufanının ardından ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Heştan köyünde kitap dağıtmamız ve 10 bininci kitabı buraya ulaştırmamız anlamlı oldu. 2 sene önce bu yolculuğa 6 kişiyle başladık. Çantalarımızı sırtımıza aldık ve yola koyulduk. Köye varıp kitapları dağıtınca bugünkü 10 bin kişiye ulaşacağımızı öngöremiyorduk. İkinci, üçüncü köye gittiğimizde artık bunun geri dönüşünün olmayacağını anladık. Başladığımız işi devam etmemiz gerektiğini düşündük. 2 sene boyunca pandemi şartları zorlasa da devam ettik. Şükürler olsun ki bugün 10 bininci çocuğa ulaştık. Biz sadece 10 bin kitap bulmadık yaklaşık 35 bin kitap temin ettik. Sağ olsun bağışçılarımız bizim projeye büyük bir destek verdiler onlara müteşekkiriz. Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün büyük katkıları oldu. Kitapları öğrencilerin yanı sıra ihtiyacı olan okullara ve kütüphanelere bağışladık. Biz bu sayede amacımıza ulaşmış olduk. Bu bizim için bir milat oldu. Nice 10 binlere ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şırnak’ta başlayan proje bugün 9 ilde 90 gönüllü ile devam ediyor. Artık bu projemizi 81 ile yaymak istiyoruz. Web sitemiz aracılığıyla Türkiye’nin her yerinden insanlar projemize gönüllü olabilirler. Bu sayede biz daha çok 10 binlere ulaşmak istiyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programa Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, Gençlik ve Spor il Müdürü Beytullah Birlik ve İl Jandarma Merkez Komutanı Binbaşı Murat Taylan Çakmak katıldı. Programda öğrencilere kitapların yanında çeşitli hediyeler de verildi.