Şırnak’ta öğretmenler depremzede bin 500 çocuğu oyun ile buluşturdu

Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi öğretmenleri, depremzede bin 500 çocuğu çeşitli etkinliklerle buluşturdu.

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminde çalışan 9 kişilik öğretmen grubu, depremden etkilenen Adıyaman ve Gaziantep’teki bin 500 öğrenci ile çeşitli etkinliklerle bir araya geldi. "Asrın felaketi" olarak belirtilen Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden sonra çocukların psiko-sosyal desteklenmesi amacıyla Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma Geliştirme Birimi (AR-GE) harekete geçti. Bu çerçevede Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaziantep’in Nurdağı ilçesi ve Adıyaman’ın kırsal kesimlerine 9 kişilik ekip yönlendirildi. 13 gün boyunca ekipler, çocukların depremin etkisini bir nebze azaltmak için, gökyüzü gözlem, sinema, yüz boyama, zeka oyunları, masalbüste masal okuma gibi etkinliklerle buluşturdu.

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi öğretmenlerinden Erdem Bakkal, 1 yıl önce başlatılan ve kırsal kesimlerde faaliyet gösterdikleri masalbüs projesini depremle birlikte oradaki çocuklara psiko-destek vermek amacıyla 13 gün Adıyaman ve Gaziantep Nurdağı’nda görev yaptıklarını belirtti.

Bakkal, “Depremzede çocuklarıyla ilk başta 10 gün boyunca Nurdağı’nda teleskopta gökyüzü gözlemi, sinema ve yüz boyama olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldik. Buradan giderken onlara çeşitli oyuncaklar götürdük Mobil aracımızla kırsal yerlere gitmeye çalıştık. Çocuklarımızın, öğrencilerimizin etkinliklerimize karşı verdikleri olumlu tepki bizleri çok mutlu etti. Oradaki etkinlikler bir okul bahçesindeki etkinlikler gibi oldu. Yüzlerini güldürdük bir nebze acılarını dindirmeye çalıştık. Aileleri ile etkinliğe katılmaları çok önemliydi. Toplamda 1500 öğrenciye ulaştık” dedi.