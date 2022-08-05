Şırnak’ta meslek liselerinden 5 milyonluk ciro

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlayan Mirza Tetik, “Meslek liseleri fabrika gibi çalışmakta olup yıllık ciroları 5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu yıl cironun 7 milyon TL olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir” dedi.

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlayan Mirza Tetik, basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Şırnak’ın eğitim karnesini değerlendiren Tetik, kentte örgün eğitimde 709 okulda 6 bin 85 derslikte 9 bin 221 öğretmen, 159 bin ile yaygın eğitimde 24 bin 728 olmak üzere toplam 183 bin 728 öğrenci öğrenim görmekte olduğunu açıkladı.

“8 bin öğretmenimiz iki defa velilerimizi ziyaret etmiş”

TEKNOFESTE 492 proje ile başvuru yapıldığını hatırlatan Tetik, “İl bazında 21’nci olduk. TÜBİTAK 2204- A lise ve 2204 - B ortaokul öğrencileri arası projelerde en çok proje yapan 12. il olduk. GAP Bölgesi Yeşil İnovasyon Projelerinde bölgede en çok proje yapan 2. il olduk. 2019-2020-2021yıllarında AB ERASMUS programlarına 12 projemiz kabul edilmiştir. Projelerin toplam bütçesi 549 milyon 606 bin Euro olup bu projeler çerçevesinde 63 öğretmen ve 204 öğrenci yurt dışında staj ve mesleki çalışmalara katılma fırsatı bulmuştur. 2021-2022 eğitim öğretim yılında 8 bin öğretmenimiz iki defa velilerimizi ziyaret etmiş ve okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamışlardır. Zeka oyunları, satranç turnuvaları, spor müsabakaları, münazara yarışmaları, fidan dikim etkinlikleri ve daha birçok proje ve faaliyetle öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin yanında olduk destekçileri olduk” dedi.

“Bu yıl cironun 7 milyon TL olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir”

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin atölyeleri güçlendirildiğini aktaran Tetik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Döner sermayeleri kurulmuş ve üretim yapmaları sağlanmıştır. Meslek Liselerimizde yöresel şal-şepık, mobilya, metal, bilişim, el sanatları ve daha birçok alanda üretim yapılmaktadır. Meslek Liseleri fabrika gibi çalışmakta olup yıllık ciroları 5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu yıl cironun 7 milyon TL olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir. İlimiz Nazmiye Demirel MTAL’ de üretilen şal-şepik kumaşı yurt dışına ihraç edilmiş olup ihracat yapan ilk il olma sevincini beraber yaşadık. Ayrıca şu an devam eden 23. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivalinde Nazmiye Demirel MTAL ilimizi şal-şepik atölyesiyle katılarak ilimizi temsil etmektedir. Mesleki Eğitim Merkezleri ile ilgili yapılan mevzuat değişikliği ile İlimizde bulunan 440 MESEM öğrenci sayısı 5 bin 872’ye yükseltilerek bu alanda rekor artış sağlanmıştır. Gençlerimizin istihdamına katkı sunmak ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek için Mesleki ve Teknik Eğitimi güçlendirmeye devam edeceğiz.”

“YKS sınavında Türkiye geneli ilk 1000’de 3 öğrencimiz, ilk 20 bin de 24 öğrencimiz yer almıştır”

Kurslarla ilgili bilgileri aktaran Tetik, “Hayat boyu öğrenme genel kurslar, ilimizde 3 bin 582 kursta 53 bin 611 kursiyer kurs görmüştür. Mesleki kurslar ilimizde bin 306 kursta 23 bin 45 kursiyer kurs görmüştür. Okuma yazma kursları ilimizde 340 kursta bin 92 kursiyer kurs görmüştür. Toplam 5 bin 228 kursta 77 bin 748 kursiyer kurs görmüştür. Akademik başarı, Liselere Geçiş Sınavında (LGS) 143 öğrencimiz Türkiye geneli yüzde 10’luk dilime girmiştir. Ancak buna rağmen ilimiz, LGS maalesef son üç yıldır diğer illerin gerisinde kalmaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu yıl ki hedefimiz ülke genelinde ilimizi son sıralardan 73. sıraya yükseltmektir. Önümüzdeki 3 yılda il olarak LGS hedefimiz 66. sıraya yükselmek, 5 yıldaki hedefimiz ise ilk 50 il içinde yer almaktır. Yükseköğretime Geçiş Sınavında Türkiye geneli ilk 1000’de 3 öğrencimiz, ilk 20 bin de 24 öğrencimiz yer almıştır. Ancak ilimiz, YKS başarısında maalesef son üç yıldır diğer illerin gerisinde kalmaktadır” dedi.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.