Şırnak’ta iki ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri ile köylerinde kar yağışı ve gizli buzlanma nedeniyle okulların 17 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi. Beytüşşebap Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise, "İlçemiz genelinde gizli buzlanma, kar yağışı nedeniyle Pazartesi günü yani 17.01.2022 tarihinde eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir” denildi.