Şırnak’ta eğitime 1 gün ara verildi

Şırnak’ta etkili olan kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şırnak İlimiz Merkez, Uludere ve Beytüşşebap İlçelerimizde kar yağışı devam ettiğinden ve sabah saatlerinde yoğun buzlanma beklendiğinden 17 Ocak 2022 Pazartesi günü eğitime

1 gün ara verilmesi uygun görülmüş ve okullar tatil edilmiştir. Tatil edilen okullarımız, eğitim öğretim faaliyetlerini uzaktan eğitim yoluyla yapacaktır. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz izinli sayılacaktır” denildi.