Şırnak’ta 120 şehit bebek ve çocuğun ismi kütüphanelerde yaşatılacak

Şırnak’ta ülke genelinde çeşitli tarihlerde terör örgütü saldırısında şehit düşen 120 bebek ve çocuk adına oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Şırnak’ta PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırılarda şehit olan 120 bebek ve çocuğun ismi okullarda oluşturulacak kütüphanelerde yaşatılacak. Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanan "Şehit Bebek ve Çocuk Kütüphaneleri Projesi" çerçevesinde oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Şırnak Şehri Nuh Anaokulunda oluşturulan kütüphanenin açılışını Vali Osman Bilgin ve şehit aileleri tarafından yapıldı. Şırnak, terörün lanetli yüzünü en açık, en sorunlu yıllarını yaşayan illerden birisi olduğunu belirten Vali Bilgin, "Görüyorsunuz isimsiz bebek diyoruz. Bunu biz uydurmuyoruz. Bunu maalesef sözde insan hakları, demokrasi, hak ve özgürlükler, adalet ve millet anlayışını ortaya koyan ama bu manada hiçbir demokratik değer tanımayan, hiçbir insan hakları değerini tanımayan, bütün insan hakları değerlerini ayakaltına alan ve bu mana da kendi uluslarının çıkarlarını bölgede devam ettirecek aparatlar arayan ve maalesef Kürt halkının sözde temsilcisiymiş gibi hareket edip ama özde sadece ve sadece bir emperyalist devletlerin aparatı olan terör örgütünün burada yapmış olduğu katliamları görüyoruz" dedi.

"Kürt halkının geleceğini, Kürt halkının çıkarlarının sözde temsilini, demokrasisini savunduğunu iddia eden bir örgüt, hiçbir ideolojik anlayışı olmayan, hatta ideolojiyi bırakın konuşması olmayan, konuşmayı bırakın sadece nefes alıp veren çocuklarımı katlederek sözde demokrasiden bahsediyorlar” diyen Vali Bilgin, "Şehitlerimizin unutulmaması, onların adlarının yaşatılması ve bunların özellikle kendi akranları ile alakalı olan bir yerde, kendi akranlarının geçmişte kendi kardeşlerinin neler yaşadığını ve neler yapmaları gerektiğini eğitim ile beraber özümseyerek yaşamaları için yapılan bu tür kütüphaneler o kadar anlamlıdır” şeklinde konuştu.

Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği başkanı Hatice Atan ise, “Bugün bizim için çok anlamlı bir gün. 20 yıldır ilimizde ilçelerimizde, köylerimizde ilklere imza attık. Bazen unutulmuş şeyleri yaşatmaya çalıştık. Dernek olarak ne yapabiliriz dedik. Geçmişe baktığımızda terör örgütü 80’li, 90’lı yıllarda köy baskınları yaparak daha dünyaya gelmemiş isimsiz bebeklerimizi, çocuklarımızı katletti. Şimdiye kadar şehit askerlerimiz, korucularımız ve sivil şehitlerimiz için 27 tane kütüphane açtık. İlimizde Jandarma’dan aldığımız bilgiye göre 120 şehit çocuğumuz var. Bunların arasında sıfır yaş, 6 aylık, 1 aylık bebekler var. Onların adını yaşatmak için böyle bir proje yaptık. Hedefimiz 7 tane kütüphane açmak, bu 120 çocuğumuzun ismini yaşatmak” ifadelerinde bulundu.

Yapılan konuşmalardan sonra şehitler için dua edildi. Duaların ardından şehitler Kütüphanesi’nin açılışı yapıldı. Ardından Vali Bilgin ve beraberindekiler kütüphaneyi gezerek öğrencilerle sohbet etti.