Şırnaklı öğrencilerden 9 ayda 7.5 milyon liralık ciro

Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yaz ayında da üretim yaparak, 9 ayda 7.5 milyon liralık ciro elde etti.

Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan 33 öğrenci, 4 öğretmen ve 8 usta öğretici gözetiminde okulun atölyesinde mobilya, metal, bilişim, elektrik, tesisat, motor ve yenilenebilir enerji alanında üretim yaparak hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de gelir elde ediyor. Öğrenciler, sıra, masa, mutfak dolabı, ofis mobilyası, basketbol potası, araç bakım ve onarımı, elektrik panosu, güneş enerjisi ve güvenlik kamerası kurulumu gibi alanlarda harıl harıl çalışırken, 7.5 milyon ciro elde etti.

Üretimde yer alan 33 öğrenciye döner sermayeden yaklaşık 712 bin lira pay verdiklerini anlatan okul müdürü Mehmet Bulut, öğrencileri geleceğe hazırladıklarını söyledi. Bulut, en büyük amaçlarının piyasaya kalifiye eleman yetiştirmek olduğunu belirterek, “Okulumuzda döner sermayemizi açtık, alanlarımızda gerekli malzemelerimizi tamamladık. Okulumuz bünyesinde 7 farklı alanımız bulunuyor. Bu alanlarda yaptığımız üretim ilimizi ve ülkemiz açısından büyük bir ekonomik getiridir. Teorik eğimin yanında öğrencilerimize uygulamalı eğitimlerde veriyoruz. Öğrenci hem okulunu okurken, hem de buradan mezun olduğunda, ülkede ara eleman sıkıntısını giderecektir. Buradan mezun olan birisi ilerde kendi iş yerini kurabiliyor. Öğrencilerimiz bu alanlarda çok hevesliler. İnsan gücü olarak da genç bir nüfusa sahip olduğumuz için bunları rahatlıkla yapabiliyoruz. Öğrencilerimiz ortalama 3 bin TL döner sermayeden pay alıyorlar. Bizim şu an mevcut ciromuz 7 milyondur, aralık ayı sonuna kadar 9 milyon ciromuz oluşacaktır” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik de okulda 7 alanda üretim yaptıklarını belirterek, hedeflerinin, kent merkezinin yanı sıra Cizre, Silopi ve İdil ilçelerindeki meslek liselerinde de üretimi artırmak olduğunu söyledi. Okullarında yakın zamanda petro-kimya ve madencilik bölümlerini de açacaklarını ifade eden Tetik, “Bölgemizin en üretken okulundayız. 7 milyon cirosu var. Aralık ayı sonunda 9 milyonu hedefliyoruz. 23 yılında ise hedefimiz 15 milyon bir ciro elde etmek. Biz burada hem üretim hem de istihdam amaçlı çalışacağız. Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz bir fabrika gibi, hem üretiyor, hem istihdam sağlıyor, hem de ihracat yapıyor. Bütün liselerimizi bir üretim ve istihdam merkezi haline getireceğiz. Liselerimiz öğrencilerine haçlık sağlayacak” diye konuştu.

Mobilya atölyesinde çalışan öğrenci Zeynep Bayar ise, “Mobilya bölümünde çalışıyorum. Derslerimin yanında mobilya bölümünde çalışarak gelir elde ediyorum. Mobilya bölümü genellikle erkeklere yönelik bir iştir, ama bir kadın olarak ayaklarımın üzerinde durmak için mobilya atölyesinde çalışıyorum. Mezun olduktan sonra kendi ayaklarımın üzerinde durmak için kendi iş yerimi açmak istiyorum” şeklinde konuştu.