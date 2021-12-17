Son Dakika
Yaralı maden işçisi korku dolu o anları anlattı: “Yaralı olduğumu fark etmedim, arkadaşlarıma yardıma koştum"
Şırnaklı minikler Yerli Malı Haftası’nı yöresel elbiselerle kutladı
Şırnak’ın Uludere ilçesi Ortabağ Emine Erdoğan Anaokulu öğrencileri, Yerli Malı Haftası nedeniyle okula yemekler götürüp yöresel kıyafetlerle kutladı.
Eğitim 17.12.2021, 15:17
Şırnak’ın Uludere ilçesi Ortabağ Emine Erdoğan Anaokulu öğrencileri, Yerli Malı Haftası nedeniyle okula yemekler götürüp yöresel kıyafetlerle kutladı.
Yerli Malı Haftası Türkiye’de geleneksel olarak kutlanırken Şırnak’ta minik öğrenciler yöreye özgü yemekler hazırlatıp okulla götürdü. Öğrenciler, kutlamaya yöresel kıyafetleriyle gitti. Çocukların fotoğrafları ortaya renkli görüntüler çıkardı.