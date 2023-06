Şırnaklı kursiyerler yıl boyunca yaptıkları eserleri beğeniye sundu

Şırnak’ta binlerce kursiyer, yıl boyunca ortaya çıkardığı eserlerini İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Hayat Boyu Öğrenme Şenliği” ile ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Şırnak’ta “Hayat Boyu Öğrenme” Haftası kapsamında, merkez, Beytüşşebap, Uludere, Cizre, Silopi, Cizre, İdil ve Güçlükonak ilçelerin Halk Eğitim Merkezi, Aile Destek Merkezi ve Çok Amaçlı Toplum Merkezleri bünyesinde yapılan tüm çalışmalar sergilendi.

Serginin açılışında konuşan Vali Osman Bilgin, “Hayat Boyu Öğrenme” şenlikleri, il genelinde bütün halk eğitim merkezlerinde yıl boyunca hayata geçirilen kursların adeta finali niteliğinde olduğunu söyledi. Bu gün, yaptıkları faaliyetlerin hem başarısını görme, hem de başarı sonucunda halkın tebrikini alma günü olduğunu belirten Vali Bilgin, "Şırnak’ımızda kurumların üstün başarı göstermeleri sonucu her yönüyle adından güzel bahsettiren ve bu manada papatya açan bir iliz. Bu gün yapmış olduğumuz bu faaliyet Türkiye’nin yüzyılı yeni tohumlarının atıldığı ilk dönemi, hep beraber sergilemiş ve ortaya koymuş olacağız. Çok şükür ki ülkemiz her yönüyle eğitimde, sağlıkta, kültürde, altyapıda her alanda gelişim ve değişim gösteriyor. Aile Destek Merkezleri (ADEM) ve Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) ülke genelinde en çok merkezin olduğu iliz" dedi.

Burada kadınların hayattın her aşaması ile ilgili her yaştan çok yönlü olarak eğitimlerini yapıp, geleceklerine daha özgür ve daha güvenle baktıklarını ifade eden Vali Bilgin, "Kadın demek aile demek, toplum demek, devlet demek ve millet demektir. Çünkü geleceğimizi yetiştiren kadınlarımızdır. Aile Destek Merkezleri ve Çok Amaçlı Toplum Merkezleri çok yönlü olarak ta değiştiriyoruz. Son çıkan mevzuat ile birlikte kadınlarımız daha aktif bir şekilde bu merkezlerde hayat boyu öğrenmenin verdiği her türlü imkandan yararlanarak, ücret alarak çalışmalarını daha ileri aşamalara götürüyorlar" diye konuştu.

Şırnak’ın terör belasından, hem güvenlik sektörünün mücadelesi anlamında hem de halkın yeniye uyum, gelişim ve değişim anlamında çok hızlı bir değişim yaşadığını aktaran Vali Bilgin, "Bundan sonraki süreçte Halk Eğitim Merkezi, Aile Destek Merkezleri ve Çok Amaçlı Toplum Merkezlerimizi yani hayat boyu eğitimi kapsayan bütün birimlerimizi daha da zenginleştirerek, halkımızın her talep eden kesiminin ulaşmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Cazım ise, İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak temel hedeflerinin öğrenen bireyden, öğrenen topluma, öğrenen ve üreten Şırnak’a dönüşümü sağlamak olduğunu dile getirerek, "Halk eğitimler bir şehrin kültür ve sanat damarlarıdır. Bizler de bu damarlarla şehrimizi beslemek ve büyütmek istiyoruz. Şırnak’ta 2022-2023 eğitim-öğretim yılı eylül ayı itibari ile 326’sı okuma yazma, 4 bin 886’sı genel, bin 554’ü mesleki olmak üzere 6 bin 766 kurs açılmıştır. Bu kurslardan 68 bini kadın, 51 bini erkek olmak üzere toplamda 119 bin vatandaşımız faydalanmıştır. Şırnak, hayat boyu öğrenme kapsamında Türkiye’de nüfus sayısına göre yararlanma oranı en yüksek 5 ilden biri olmuştur” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından, sergi ziyarete açıldı. Sergide kilim, ahşap yakma, modelistlik, el sanatları, tel kırma, örgü, resim, filografi ve geri dönüşüm malzemeleri başta olmak üzere, çok sayıda el işi ürünler yer alıyor. Sergi, gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Serginin açılışına Vali Osman Bilgin, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Celal Dalman, Milli Eğitim Müdürü Mirza Cazım ve çok sayıda vatandaş katıldı.