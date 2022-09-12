Şırnak’a yeni atanan öğretmenler çiçekle karşılandı

Şırnak’ta görev yapacak öğretmenler, milli eğitim müdürü tarafından çiçeklerle karşılandı. Milli Eğitim Bakanlığınca ataması yapılan yaklaşık 20 bin öğretmenin 604’ü Şırnak’a verilmesi sevinçle karşılandı.

Şırnak’a atanan öğretmenler, kentte gelmeye başladı. İl milli eğitim müdürlüğünce yapılan ’Hoş geldin öğretmenim’ etkinliği kurumun bahçesinde düzenlendi. Etkinlikte ataması yapılan öğretmenler çiçeklerle karşılandı. İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, bakanlıkça atanan 604 öğretmenin kente gelmeye başladığını ve yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Tetik, "Yeni atanan öğretmenlerimize Allah hayırlı hizmetler nasip etsin. Öğretmenlerimize her zaman kapımız açık ve her zaman onların yanında olacağız. Kentin eğitim öğretiminin kalitesini hep birlikte el ele vererek yukarıya taşıyacağız" dedi.

Kent genelinde 9 bin 200 öğretmen ve 150 bin öğrenci olduğunu aktaran Tetik, "Öğretmen açıklarımız ücretli öğretmenlerle bugün itibarıyla kapanmıştır. Yarından itibaren bütün öğrenci ve öğretmenlerimiz tam kapasiteyle çalışacaktır. Yarından itibaren hiçbir dersimiz boş geçmeyecektir. Ders kitaplarımızda öğrencilerimizin masasında hazırdır. Bakanlığımızın bu yıl yaptığı yerinde uygulama ile ders kitaplarımızın yanında kaynak kitaplarda gönderildi. Bu sabah itibarıyla hem ders hem de kaynak kitaplarımız öğrencilerimizin masasında duruyor. Velilerimizin hiçbir kaynak kitabı almasına gerek yok. Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Aksaray’dan kente atanan öğretmenlerden Özlem Özdeş de ilk atamasının Şırnak’a gerçekleştiğini ve ilk mesai gününün heyecanını yaşadığını dile getirerek, "Çok mutluyum inşallah görev sürem boyunca buradaki öğrencilerin eğitimlerinde fayda sağlarım. Şırnak’ta olduğum için mutluyum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin kendilerine karşılama töreni hazırlamasından dolayı çok duygulandığını aktaran Özdeş, "Gerçekten çok mutlu oldum, çok değerli hissettirdiler, kendilerine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.