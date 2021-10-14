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Sinop TÜGVA’dan ’kira’ açıklaması

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sinop İl Temsilciliği, ’kirasının Sinop İl Özel İdaresi tarafından karşılandığı’ iddiasını yalanladı.

Eğitim 14.10.2021, 14:10
Sinop TÜGVA’dan ’kira’ açıklaması

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sinop İl Temsilciliği, ’kirasının Sinop İl Özel İdaresi tarafından karşılandığı’ iddiasını yalanladı.

TÜGVA Sinop İl Temsilciliği, ’kirasının Sinop İl Özel İdaresi tarafından karşılandığı’ iddiasına yaptığı açıklama ile cevap verdi. Yapılan açıklamada Sinop’ta kullanılan binanın Özel İdareden değil özel şahıstan kiralandığı, kiraların ise üye aidatları ile ödendiği duyuruldu.

Açıklamada, "Sinop İl Temsilciliğimizin kullandığı bina, iddia edildiği gibi İl Özel İdaresi’ne ait değil, özel şahıs tarafından vakfımıza kiralanmıştır ve kira bedeli de düzenli olarak üyelerimizden toplanan aidatlarla ödenmektedir. Vakfımız hiçbir kamu kurumundan kira desteği almamaktadır. Bilinmelidir ki; kamuoyunu yanlış yönlendirerek hukuki dayanağı olmayan asılsız ve kötü niyet besleyen iddialar ile vakfımızı ve gençlerimizi karalamaya gücünüz yetmeyecektir. Türkiye Gençlik Vakfımız, her türlü siyasi çirkinliğe rağmen, önce ahlak ve maneviyat diyerek iyiyi, doğruyu ve güzeli yaşatmaya; medeniyetimizden ve inanç değerlerimizden ilham alarak gençlerimize hizmet etmeye devam edecektir" denildi.

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