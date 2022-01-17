Sınıf duvarları tarihle renklendirildi

Sivas’ta bir ilkokulda öğrencilerin bulundukları ortamı benimsemeleri amacıyla geliştirilen proje kapsamında sınıf duvarlarına tarihi yapılar resmedildi.

Sivas’ta bulunan Kazım Karabekir Paşa İlkokulunda örnek bir projeye imza atıldı. Okuluna Renk Kat’’ adlı proje ile okulda bulunan sınıfın duvarlarına resimler çizildi. Sivas’ın tarihi yapılarının resmedildiği duvarlara Anıtkabir’de yapıldı. Proje okul müdürlüğünce öğrencilerin eğitim gördükleri yapıları benimsemeleri ve bu mekanlarda bulunmaktan mutlu olmaları amacıyla geliştirildi. Duvarların tarihi yapılarla renklendirilmesi öğrenciler tarafından da sevinçle karşılandı. Kazım Karabekir Paşa İlkokulu Müdürü Mehmet Keklikçi, konu hakkında açıklama yaparak, “Bu projemiz Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün okuluna renk kat projesi kapsamında başlattığı çalışmanın ilk aşaması. Bizde Sivas’ımızın tarihi Gök Medrese, Çifte Minare, Yukarı Tekke ve Eğri köprü gibi Selçuklular ve Osmanlı döneminde yapılan eserlerini ustamıza çizdirdik” dedi.

“Amacımız çocukların tarih bilincini renkli tutmak”

Müdür Keklikçi, çocukların tarihle bağlarını koparmamak için bu projeyi tercih ettiklerini belirterek, “Burada çocukların tarih bilincini renkli tutmak, bu eserleri yaşatmak, tarihle bağlarını koparmamak için böyle bir projenin içerisinde yer aldık. Bu projeyi dosya şeklinde hazırlayıp İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müze başvuracağız. Onlarda diğer okullardan gelen projelerle birlikte değerlendirecekler. Her ay bir iki proje seçip birinci olan projeyi ilan edecekler. Bizde böyle bir projeyi tercih ettik. Burada tabi k i en büyük pay Nuh Çelik öğretmenimizin oldu. Onun sınıfıyla başladık diğer sınıflarımızla da devam edecekler. İnşallah çocuklar daha fazla uyum sağlarlar. Daha huzurlu daha güzel bir ortam oluşur diye düşündük. Burada ki çalışma bir hafta sürdü. Okul dağılıp öğrenciler gittikten sonra ustamız geldi çizimlerini ve boyamalarını yaptı. Henüz daha bitmedi devam ediyor. Öğrencilerin çok hoşlarına gitti. Resimlerin olduğu renkli bir ortam, dört duvar arası betonun değil de canlı ortam olması çok hoşlarına gitti çocukların” dedi.