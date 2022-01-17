banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Piyasalar haftaya nasıl başladı? Dolar ne kadar oldu?
Piyasalar haftaya nasıl başladı? Dolar ne kadar oldu?
Muğla'da 4,3'lük deprem!
Muğla'da 4,3'lük deprem!
Son 24 saatte korona virüsten 136 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 136 kişi hayatını kaybetti
Muziplik, hem işinden hem de tazminatından etti!
Muziplik, hem işinden hem de tazminatından etti!

Sınıf duvarları tarihle renklendirildi

Sivas’ta bir ilkokulda öğrencilerin bulundukları ortamı benimsemeleri amacıyla geliştirilen proje kapsamında sınıf duvarlarına tarihi yapılar resmedildi.

Eğitim 17.01.2022, 09:29
Sınıf duvarları tarihle renklendirildi

Sivas’ta bir ilkokulda öğrencilerin bulundukları ortamı benimsemeleri amacıyla geliştirilen proje kapsamında sınıf duvarlarına tarihi yapılar resmedildi.

Sivas’ta bulunan Kazım Karabekir Paşa İlkokulunda örnek bir projeye imza atıldı. Okuluna Renk Kat’’ adlı proje ile okulda bulunan sınıfın duvarlarına resimler çizildi. Sivas’ın tarihi yapılarının resmedildiği duvarlara Anıtkabir’de yapıldı. Proje okul müdürlüğünce öğrencilerin eğitim gördükleri yapıları benimsemeleri ve bu mekanlarda bulunmaktan mutlu olmaları amacıyla geliştirildi. Duvarların tarihi yapılarla renklendirilmesi öğrenciler tarafından da sevinçle karşılandı. Kazım Karabekir Paşa İlkokulu Müdürü Mehmet Keklikçi, konu hakkında açıklama yaparak, “Bu projemiz Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün okuluna renk kat projesi kapsamında başlattığı çalışmanın ilk aşaması. Bizde Sivas’ımızın tarihi Gök Medrese, Çifte Minare, Yukarı Tekke ve Eğri köprü gibi Selçuklular ve Osmanlı döneminde yapılan eserlerini ustamıza çizdirdik” dedi.

“Amacımız çocukların tarih bilincini renkli tutmak”

Müdür Keklikçi, çocukların tarihle bağlarını koparmamak için bu projeyi tercih ettiklerini belirterek, “Burada çocukların tarih bilincini renkli tutmak, bu eserleri yaşatmak, tarihle bağlarını koparmamak için böyle bir projenin içerisinde yer aldık. Bu projeyi dosya şeklinde hazırlayıp İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müze başvuracağız. Onlarda diğer okullardan gelen projelerle birlikte değerlendirecekler. Her ay bir iki proje seçip birinci olan projeyi ilan edecekler. Bizde böyle bir projeyi tercih ettik. Burada tabi k i en büyük pay Nuh Çelik öğretmenimizin oldu. Onun sınıfıyla başladık diğer sınıflarımızla da devam edecekler. İnşallah çocuklar daha fazla uyum sağlarlar. Daha huzurlu daha güzel bir ortam oluşur diye düşündük. Burada ki çalışma bir hafta sürdü. Okul dağılıp öğrenciler gittikten sonra ustamız geldi çizimlerini ve boyamalarını yaptı. Henüz daha bitmedi devam ediyor. Öğrencilerin çok hoşlarına gitti. Resimlerin olduğu renkli bir ortam, dört duvar arası betonun değil de canlı ortam olması çok hoşlarına gitti çocukların” dedi.

Yorumlar (0)
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Hatayspor 21 35
4. Başakşehir 20 34
5. Adana Demirspor 21 34
6. Fenerbahçe 21 33
7. Beşiktaş 21 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Samsunspor 19 30
8. Adanaspor 19 29
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 19 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 22 43
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11