Sındırgı’da YKS denemesi gerçeğini aratmadı

Balıkesir Sındırgı Belediyesi Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen YKS deneme sınavı gerçeğini aratmadı.

Balıkesir Üniversitesi Sındırgı Meslek Yüksek Okulunda gerçek sınavı aratmayan, üniversite sıralarında, tüm sınav kurallarının birebir uygulandığı deneme sınavı gerçekleştirildi.

Sındırgı geneli ve yakın ilçelerden öğrenciler dâhil olmak üzere 300 öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde gerçek sınav ile birebir aynı şartları taşıyan deneme sınavında ter döktü. Sındırgı Belediyesi, ilçe milli eğitim müdürlüğü işbirliği içerisinde yapılan deneme sınavı Balıkesir Üniversitesi Sındırgı Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde gerçekleşti.

Öğrencilerin birebir sınav ortamını yaşamalarını ve gerçek sınavda hata yapmalarını önlemek amacıyla özel önlemler alındı. Öğrencilerin tek tek üstleri aranarak girdikleri sınavda kimliği olmayan öğrenciler sınava alınmazken, oturma sıraları da tıpkı YKS’de olduğu gibi önceden belirlenmiş kişiye ait optik formların bulunduğu sıraya göre dizildi. Sınavda cep telefonu, saat, çanta ve elektronik araç gereçlerin girişine izin verilmedi. Kimliği ve sınava giriş belgesi olmayan öğrenciler de sınava alınmadı. Kuralların önceden öğrencilere iletilmesi nedeniyle birçok öğrenci gerçek sınav provasına zamanında gelmek için büyük uğraş verdi. Aileler de sınava giren çocuklarını adeta üniversite sınavına girmiş gibi heyecanla bekledi.

Öğrencilerin sınav öncesi heyecanını yenmesi, gerçek sınav atmosferini birebir yaşamalarının sağlanması adına her türlü detayın düşünüldüğünü belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, “Üniversite sınavının hepimizin hayatında önemli bir yeri var. Bizlerde bu heyecanı yaşadık. Bizler burada o heyecanı yaşatalım ki gerçek sınavda aynı sıkıntıları yaşamasınlar arzusu ile bir deneme sınavı yapıyoruz. SIBEM ile Balıkesir ilçe belediyeleri içerisinde dershanesi olan tek ilçe Sındırgı Belediyesi. Meslek Yüksek Okulumuzda yapıyoruz bu sınavı. Velilerin de heyecanı bekleyişi, öğrencilerin de hakikaten bu işe adapte oluşu, bizi çok mutlu etti. Katkı sağlayan Balıkesir Üniversitesi Sındırgı Meslek Yüksekokulumuza, milli eğitim müdürlüğümüze SIBEM personelimize teşekkür ediyor, gençlerimize gerçek sınavda şimdiden başarılar diliyorum. Bizler de Sındırgı Belediyesi olarak sınav da başarılı olan öğrencilerimizi ödüllendireceğiz“ dedi.

Gerçek sınavdaki tüm kuralların harfiyen uygulandığını belirten ilçe milli eğitim müdürü Muzaffer Çakır ise “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize faydalı olacak bir projeyi gerçekleştirdik. Devamı da gelecek inşallah” dedi.

Aileler dışarıda bekledi

Öğrenciler içeride ter dökerken, aileler de tıpkı YKS’de olduğu gibi dışarıda çocuklarını bekledi. Aylarca sınava hazırlanan çocuklarına destek için dışarıda bekleyen aileler şunları söyledi:

“İnşallah iyi geçer. Deneme sınavı olması iyi, gerçek sınav için antrenman gibi olmuş oluyor. Çocuklarımız neyin nasıl olduğunu görüyorlar. Biz onlardan daha çok heyecanlıyız. Böyle bir sınavın olması çok iyi oldu. Biz de onlara nasıl yardımcı ve destek olabileceğimizi görüyoruz. Belki biz de onlar gibi eksiklerimizi gideriyoruz. Onlar orada biz burada bekliyoruz.”