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Sincan Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açıldı

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL VE MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK, TÜRKİYE’DE BİR İLK OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİP SİNCAN ADALET MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ’NİN AÇILIŞINI YAPTI.

Eğitim 14.08.2020, 15:07
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Sincan Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip Sincan Adalet Mesleki Eğitim Merkezi’nin açılışını yaptı.

Sincan Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde hizmete açılan Adalet Mesleki Eğitim Merkezi’nin Türkiye’de ilk model olduğunu belirten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eğitim hakkının temel hak oluğunu, yolu bir şekilde ceza infaz kurumlarına düşen kişilerin de bu haktan yararlanması gerektiğini kaydetti. Okur-yazarlık ve eğitim imkanı sağlanması hususunda ceza infaz kurumlarında önemli çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Bakan Gül, “Bu eğitim merkezinden, bu meslek lisesinden usta, kalfa olarak, bir diploma alarak ayrılan infazını tamamlayan birinin topluma katılması, işyeri kurması bizim için en büyük mutluluklardan biridir. Topluma iş güç sahibi olarak dönmesi, suçu önlemede de en büyük cezaları getirseniz bundan daha iyi ıslah edici bir tablo olmaz. Çünkü buradan çıktığında, iş güç sahibi olmuş, ailesine ekmek götürecek durumdadır. Bu toplum için en büyük kazanımlardan biridir.” diye konuştu.

14 milyon maske, 110 ton kolonya üretildi

Ceza infaz kurumlarında eğitim faaliyetleriyle ilgili detaylı bilgi paylaşan Bakan Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Cezaevlerindeki eğitimlerle ilgili şu bilgiyi de vermek isterim. 2020 yılı 10 bin 833 kişiye YKS sınavına cezaevinden sınava katılma imkanı sağlanmıştır. Ayrıca açık öğretim, DGS sınavları gibi birçok sınava 58 bin 481 kişi ceza infaz kurumuna girdikten sonra bir eğitim kurumuna kayıt yaptırmıştır. Bugün 324 işyurdu müdürlüğünde, 180’den fazla iş kolunda mesleki eğitim verilmektedir. Birçok iş dalında eğitim alan tutuklu ve hükümlüler Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında da ceza infaz kurumlarındaki atölyelerde 24 milyon maske, 110 ton kolonya üretmiştir” dedi.

317 cezaevinde okullaşma çalışmaları sürüyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği protokolü kapsamında 2023 vizyonu çerçevesinde, 101 müstakil mesleki eğitim merkezi açılması, 216 bağlı mesleki eğitim birimi oluşturulması, 317 ceza infaz kurumundaki okullaşma çalışmalarının, 2023 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Ceza infaz kurumlarındaki eğitim faaliyetlerinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliği ile farklı bir boyut kazandığını vurgulayan Bakan Gül, emeği geçen herkese teşekkür etti.

“15 dalda 467 hükümlü eğitim alabilecek”

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim sistemiyle ilgili istatistiki bilgileri de paylaştığı konuşmasında Sincan Adalet Mesleki Eğitim Merkezi’nin önemini vurguladı. Eğitimin evrensel bir hak olduğunu belirten Selçuk, “Merkezin ilk olması elbette ki çok önemli ama mesleki eğitim vermesinin de ayrı bir önemi var. Toplumda mesleki eğitimin önemli olduğu kadar değerli olduğunun şuurunu geliştirmek ve bunun da gerçekleştiğini görmek gerçekten çok önemli. Ceza İnfaz Kurumları’nda zaten verilmekte olan eğitim hizmetlerinin çeşitlendirmek ve yaygınlaştırmak üzere bir iş birliği tesis ederek bu eğitim merkezini iş birliği kapsamında tamamlamış bulunuyoruz. CİK içinde ilk kez açılacak olan merkezi eğitim kurumuna 9 meslek alanında 15 meslek dalında eğitim verilecek. Bunların hepsi gerçek hayatta karşılığı olan, eğitimler ve alınan belgeler vasıtasıyla dışarıda bir iş yapma imkanı da doğuran süreçler söz konusu. 15-18 yaş aralığında örgün eğitim kapsamı dışına çıkmamış 102 hükümlünün, 19 yaş ve üzerinde 365 hükümlünün toplam 467 tutuklu-hükümlü öğrencinin kayıt yaptırabilecek” dedi.

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