Sınavlar yapılmıyor, peki karne notu nasıl verilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze sınavları ertelediklerini açıkladı. Karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı.

Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığı’nın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele alındı. Karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı.

DERS ETKİNLİKLERİNE KATILIM PUANI

Yüz yüze sınavlar için son dakika kararı alan MEB, bu dönem için yüz yüze sınav olmayacağını duyurarak, karne notlarını ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden belirleyeceklerini açıkladı.

Karne notları nasıl verilecek?

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak.

YÜZYÜZE SINAVLAR NE ZAMAN?

Lise öğrencilerinin birinci dönem notlarını, ikinci dönem yapılacak yüz yüze sınavlar belirleyecek.