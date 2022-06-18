Sınava yetişmek için atlet gibi koştular

Türkiye genelinde yapılan YKS heyecanı Şanlıurfa’da da yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren öğrenciler sınavın yapılacağı okullara akın ederken sınava geç kalan öğrencilerin koşuşturması ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Türkiye geneli gerçekleştirilen YKS sınav heyecanı Şanlıurfa’da da yaşandı. Sabah erken saatlerde sınava girecekleri okullara gelen öğrenciler, içeriye alınacakları saati bekledi. Saatler 10.00’u gösterdiğinde tüm öğrenciler içeri alınıp kapılar kapatıldı.

Sınava yetişmek için ter döktüler

Sınavın başlamasına dakikalar kala geç kalan öğrenciler, içeri girebilmek için zorlu bir maratondan geçti. Okul bahçesine girip koşan öğrencilerden bazıları sınava son anda yetişirken okullarını karıştıranlar ise zabıta ekipleri tarafından araçlarla gidecekleri okullara götürüldü. Sınava yetişemeyenler ise umutlarını bir başka seneye bırakıp evlerinin yolunu tuttu.