Sınava hazırlanan depremzede öğrenciler YKS için motivasyon depoladı

Sivas’ta yurtlara yerleştirilen depremzede öğrenciler için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde motivasyonlarını arttırmak amacıyla şehir gezisi düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından barınma sorunu yaşayan depremzedeler çevre illerde ki yurtlara yerleştirildi. Sivas’taki Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlara yerleştirilen ve YKS sınavına hazırlanan öğrencileri sınav öncesinde motive etmek amacıyla Sivas’ta bulunan tarihi ve turistlik mekanlar gezdirildi. Düzenlenen gezi Hamidiye Millet Bahçesinde Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk ve Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek’in öğrencilere kitap hediye etmesiyle son buldu.