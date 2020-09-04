Sınav öncesi okullar dezenfekte ediliyor
ŞANLIURFA’DA HAFTA SONU YAPILACAK OLAN KPSS LİSANS GENEL KÜLTÜR-GENEL YETENEK SINAVI ÖNCESİ KENT GENELİNDEKİ TÜM OKULLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR.
Şanlıurfa’da hafta sonu yapılacak olan KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek Sınavı öncesi kent genelindeki tüm okullar dezenfekte ediliyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bir yandan kent genelinde toplu taşıma araçlarında, duraklarda, kamu kurum ve kuruluşlar, vatandaşların yoğunlukla kullandığı alanlarda, meydanlarda ve birçok noktada dezenfekte çalışmaları yürütürken hafta sonu 6 Eylül’de yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesi tüm okulların giriş kapısından kapı kollarına, merdivenlerden korkuluklara, masa ve sıralara kadar öğrencilerin temas edebileceği her alan titizlikle dezenfekte ediliyor.
Okul yöneticileri, "Sınava giren adaylar için sağlıklı ve hijyenik bir ortamda sınavlarına girmeleri bizleri çok mutlu etti. Bizlere ve adaylara bu imkanları sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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