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Sınav bitti, trafik tıkandı

Muğla’da Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) bugün yapılan ilk oturumu sonrası trafikte yaşanan yoğunluk üzerine uzun kuyruklar oluştu.

Eğitim 18.06.2022, 14:53
Sınav bitti, trafik tıkandı

Muğla’da Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) bugün yapılan ilk oturumu sonrası trafikte yaşanan yoğunluk üzerine uzun kuyruklar oluştu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ndeki YKS sonrası Menteşe’den Aydın istikameti ve Fethiye-Marmaris karayolunda araçlar yoğunluk nedeniyle hareket edemez duruma geldi. Sınav sonrası Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden ayrılan vatandaşlar, Denizli-Aydın karayolu akıllı kavşakta uzun süre beklemek zorunda kaldı. Tatilcilerin de trafik akışına takılması ile akıllı kavşak tıkandı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile üniversite arasında kalan Devrant rampasında hem iniş hem de çıkışta araç yoğunluğu yaşandı. Bir başka araç yoğunluğunun yaşandığı bölge Gülağzı Kavşağı ve Ula Kavşağı oldu. Marmaris ve Fethiye istikametine seyreden araçlar uzun süre hareketsiz beklemek zorunda kaldı.

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