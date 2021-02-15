Siirt’te köy okullarında yüz yüze eğitimde ders zili çaldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 15 Şubatta kademeli olarak köy okullarında yüz yüze eğitimin başlayacağının duyurulmasının ardından Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Aksöğüt Köyü Ortaokulunda yüz yüze eğitim başladı.

Kurtalan ilçesine bağlı Aksöğüt köyünde 5. ve 8. sınıflarda bugünden itibaren okulda yüz yüze eğitime başlandı. Uzun bir sürenin ardından köy okulu öğrencileri okula adım atmanın sevincini yaşadı. Okullarda yüz yüze eğitimin başlaması nedeni ile büyük bir mutluluk yaşadığını belirten 8. sınıf öğrencisi Burak Yeşilyurt, okulların tekrardan kapanmaması için dua ettiğini söyledi. Yeşilyurt, "Aylar sonra yine yüz yüze eğitime başladık. Öğretmenlerimi çok özlemiştim. Arkadaşlarımı da çok özlemiştim. Çok sevinçliyim" dedi.

Okulunu çok özlediğini dile getiren Sümeyye Yeşilyurt adlı öğrencide yüz yüze eğitimle geride kaldıkları konuları en kısa sürede tamamlamayı istediğini söyledi. Yeşilyurt, "8. sınıfta okuyorum. Okulumuz açıldı çok sevinçliyim. Aksöğüt köyünde oturuyorum. Yüz yüze eğitimle daha fazla geride kalmayız. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özlemişim. Çok sevinçliyim" diye konuştu.

Abdullah Yeşilyurt öğrenci ise "Aksöğüt köyü okulunda okuyorum. 8/A sınıfına gidiyorum. Yüz yüze eğitimi, öğretmenlerimi, arkadaşlarımı çok özlemiştim. Canlı dersler çok yararlı olmuyordu. LGS yaklaştığı için endişeliydim, iyi ki yüz yüze eğitimler başladı" şeklinde konuştu.