Siirt’te jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıttı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve Aile İçi Şiddet konularında bilgilendirme çalışması yapıldı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk sahasında bulunan ilçe köy ve mezralarda kadınlara “Kadın Destek Uygulaması (KADES)” tanıtım faaliyeti gerçekleştirildi. KADES uygulaması üzerinden aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların, acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak, akıllı telefon üzerinden tek bir tuşla en hızlı şekilde 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşabileceği, kullanımı ve faydaları hakkında bilgi verilerek, telefonlarına KADES uygulamaları indirilmiş ve uygulama ile ilgili tanıtım broşürleri dağıtıldığı bildirildi.

Şiddet mağduru kadınlar, uygulama sayesinde acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla kolluk kuvvetlerine ulaşabileceği belirtildi.