Siirt’te Bilim Fuarı’nda öğrencilerin 22 projesi tanıtıldı

Siirt’te İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi. Fuarda 59 öğrenci tarafından hazırlanan 22 proje tanıtıldı.

Öğrencilere teknolojiyi sevdirmek adına çalışmalarının olduğunu belirten İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hamza Arslan, öğrencilerin bilim ve teknolojiye ilgilerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Covid-19 nedeniyle iki yıldır ara verilen TUBİTAK 4006 Bilim Fuarının bu sene öğrencilerin büyük heyecanla ürettikleri projelerin sergilemelerinin sevincine ortak olduklarını dile getiren Arslan, “Bugün burada biz bir fuar icra etmekteyiz. Bu fuarın adı TUBİTAK çerçevesinde 4006 Bilim Fuarı. Son iki yılda pandemiden kaynaklı fuarı gerçekleştiremedik. Ancak bu yıl çeşitli projelerle başvurumuzu yapıyoruz ve fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu sene burada 22 proje ile katıldık bu projelerimizi yaklaşık 16 öğretmen 59 öğrenci ile yürüttük. Bu projemizin danışmanlığını tabi çeşitli alanlardaki fizik, kimya, bilgisayar, matematik, tarih, coğrafya gibi alanlardaki öğretmenlerimizin danışmanlığı ile ve az önce ifade ettiğim gibi 59 öğrenci ile bu projemizi yürüttük. Yaklaşık 22 proje okulumuzun kalitesine yakışır bir şekilde bu projeyi yürütmektir. Geleceğin mimar Sinan, Biruni, Harezmi’lerini burada yetiştirebilmektir. Bu amaçla okulumuzun bir misyonu var. Güzel bir katılım oldu” dedi.

Fuarda, öğrencilerin depreme karşı binaların zara görmemesi için evlerin temeline yaptıkları yay projesi ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.