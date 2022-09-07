Siirt’te başvuru yapan bin 923 öğrencinin tamam yurtlara yerleştirildi

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, kentteki yurt durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kısacık, "Bu sene bize başvuru yapan öğrenci sayımız bin 923 kişi. Bunlardan yaklaşık bin 200’ü kızımız, 716 erkek öğrenci başvuru yaptı. Bununla ilgili bu sene herhangi bir sıkıntımız yok, tamamını yurda yerleştireceğiz" dedi.

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, geçen sene yaşanan barınma sıkıntısının bu sene yaşanmayacağını dile getirdi. Siirt’te kamuya ait 5 yurt binasından 3’ünün kız, 2’sinin de erkek öğrencilere ayrıldığını ve başvuru yapan bin 923 öğrencinin tamamını yurtlara yerleştirdiklerini belirten Kısacık, hiçbir öğrencinin dışarda kalmayacağını söyledi.

Kısacık, “Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak ilimizde 5 tane yurdumuz var. Bunlardan 3 tanesi kız yurdumuz 2 tanesi de erkek yurdumuz. Bu sene bize başvuru yapan öğrenci sayımız bin 923 kişi. Bunlardan yaklaşık bin 200’ü kızımız, 716 erkek öğrenci başvuru yaptı. Bununla ilgili bu sene herhangi bir sıkıntımız yok, tamamını yurda yerleştireceğiz. Şu anda yaklaşık olarak 254 tane de boş yatağımız var. Bunlardan 44 tanesi kız yurdumuzda bulunmakta, kalanlarda erkekler için. Allah’ın izniyle bu sene hiçbir sıkıntı çekmeyeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere "Üniversitelerde Güvenlik ve Barınma Tedbirleri" genelgesi gönderilmiş yurtlarda fahiş fiyat artışlarına izin verilmemesi, öğrencilerin barınma sorunuyla bizzat ilgilenmesi ve hiçbir öğrencinin dışarıda kalmaması için gerekli tedbirlerin alınması istenmişti. Bu çerçevede Siirt genelinde alınan tedbirler sayesinde hiçbir öğrenci dışarda kalmayacağı bildirilmişti.