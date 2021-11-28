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Siirt’te 73 kadına "En iyi narkotik polisi anne" eğitimi verildi
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siirtli kadınlara "En iyi narkotik polisi anne" konulu eğitim verdi.
Eğitim 28.11.2021, 16:06
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siirtli kadınlara "En iyi narkotik polisi anne" konulu eğitim verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siirtli 73 kadına kent merkezi Kooperatif Mahallesi Alpaslan Ortaokulu’nda narko rehber eğitimi verdi. Eğitim kapsamında programda kadınlara "uyuma" projesi tanıtıldı, kısa film izletildi.