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Siirt’te 100 yayınevi ve 63 yazar okurlarla buluşuyor

Siirt’te 6’ncı kez düzenlenen Kitap Fuarı, okuyuculara kapılarını açtı.

Eğitim 01.11.2021, 14:08
Siirt’te 100 yayınevi ve 63 yazar okurlarla buluşuyor

Siirt’te 6’ncı kez düzenlenen Kitap Fuarı, okuyuculara kapılarını açtı.

Siirt Valiliği ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün destek verdiği, 7 gün sürecek olan ve ’Geleceğe Bir Kitap Aç’ sloganıyla 6’ncı Siirt Kitap Fuarı kapılarını okurlara açtı. Kent merkezi 15 Temmuz Demokrasi Meydanında kurulan çadırdaki açılışa Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Vali Hacıbektaşoğlu, 12 bin yıllık köklü geçmişi, zengin tarihsel birikimi, doğal güzellikleri ve inanç turizmiyle, hoşgörünün ve sevginin barışla yoğrulduğu, içinde farklı dillerin ve kültürlerin bin yıldır barış ve kardeşlik içinde yaşadığı huzur ve kardeşlik şehri Siirt’e, her geçen yıl daha da gelişerek, bir kültür şöleni kimliğini kazanan kitap fuarı, geleceğe emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Vatandaşı, gençleri, çocukları kitaplarla buluşturmak amacıyla fuarın her geçen yıl daha da büyüdüğünü ve gelenekselleştiğini dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, “Dışardan gelen misafirlerimize, yayınevlerine, çok kıymetli yazarlarımıza hepiniz adına hoş geldiniz diyorum. Kitap fuarımıza katılan ve adını sayamadığım onlarca yazarımıza, yayınevlerimize bu organizasyonda emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Kitapları çok sevdiğini ve kitap almak için fuara geldiğini söyleyen 7’nci sınıf öğrencisi Nergiz Tuncer, arkadaşlarına da kitap fuarına gelmelerini tavsiye ettiğini söyledi. Tuncer, “Siirt kitap fuarına geldim. Çok güzel kitaplar. Bugün ben de aldım. Çok güzel. ‘Hayalet’ isimli kitabı aldım” diye konuştu.

Kitap okuyarak uyuduğunu ifade eden 5 yaşındaki Asel Barlık ise, “Okuldan kitap fuarına geldik. Kitap alacağım kendime. Kitapları da çok seviyorum” şeklinde konuştu.

Siirt’in ve bölgenin kültürel zenginliğine önemli katkılar sağlayan fuarın her yıl daha renkli geçtiğini dile getiren Siirt Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şükrü Uras, okuma kültürünü yaygınlaştırma, vatandaşları okumaya teşvik etmek ve geleceği kitapla kurma bilincini genişleterek, okuyan, araştıran ve sorgulayan bir nesil hedeflendiğini söyledi. Uras, “Bu yıl 6’ncısı düzenlenen Siirt Geleneksel Kitap Fuarında yine aynı heyecan aynı coşku var. Siirt 12 bin yıllık köklü geçmişi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kültür ve medeniyet kentidir. Dolayısıyla bu kültür ve medeniyet kentinde, Siirt’te kitap fuarı çok yakıştı. Bütün gençleri, öğrencileri kitap fuarına bekliyoruz” dedi.

Fuarda 100 yayınevi ve 63 yazar okurlarla buluşacak.

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