Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köy okullarında öğrencilerle buluştu

Korona virüs salgını nedeniyle eğitim öğretime uzun zamandan beri ara verilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığının kararı doğrultusunda Siirt’te köy okulları ve anaokullarında yüz yüze eğitime başlandı. Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu köy okullarında öğrencilerle bir araya geldi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile birlikte 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönemde yüz yüze eğitime başlanması dolayısıyla Siirt merkeze bağlı Aktaş Köyü İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Korona virüs tedbirleri ile eğitim öğretimin sürdüğü okulun sınıflarını gezerek, öğrencilerle görüşen Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilere kitap ve çeşitli hediyeler verdi.

Sınıflarda öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, öğrencilere derslerinde başarılar diledi. Ziyarette uzun bir aranın ardından ilk kez okula gelen öğrencilerin oldukça heyecanlı ve mutlu oldukları görüldü.

Aktaş İlkokulu ana sınıfını da ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, çocuklarla bir süre sohbet ederek, kendilerine çeşitli hediyeler verdi. Ziyaret sonunda açıklamalarda bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt il genelinde 288 okulda 24 bin 643 öğrencinin yüz yüze eğitime başladığını söyledi. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kontrollü normalleşme süreci içerisinde yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlatıldığını dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, ’’Siirt il genelinde korona virüs salgınıyla ilgili alınan tedbirler ve kısıtlamalarla vakalarda büyük düşüşler var, inşallah daha da aşağılara düşüreceğiz, dolayısıyla çocuklarımızı eğitim kurumlarıyla buluşturacağız. Cumhurbaşkanımız açıkladılar salgınla mücadele ile ilgili kararlar illerin vaka durumlarına göre il bazında değerlendirilecektir’’ dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu’nun köy okul ziyaretinde, İl Milli Eğitim Müdürü Edip Deniz de hazır bulundu.