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“Sıfır Atık Belgesi” almaya hak hazanan ilk üniversite
Özyeğin Üniversitesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında, sahip olduğu atık yönetimi çalışmaları neticesinde “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı
Eğitim 04.09.2020, 14:03
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Özyeğin Üniversitesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında, sahip olduğu atık yönetimi çalışmaları neticesinde “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı. İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün tebliğ ettiği resmi belge ile Özyeğin Üniversitesi, İstanbul’da ve Türkiye’de bu belgeyi alan ilk üniversite oldu.
Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy’de bulunan kampüsünde ve yurtlar kapsamında yürüttüğü kaynakların sağlıklı ve verimli biçimde kullanılması, atıkların kaynağında yönetim altına alınması, ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması çalışmaları neticesinde “Sıfır Atık Belgesi” ile ödüllendirildi.
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