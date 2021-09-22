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Selden etkilenen okul öğrencilerine ücretsiz servis

Sinop’un Ayancık Belediyesi, ilçe merkezine uzak mahallelere ücretsiz öğrenci servisi tahsis etti.

Eğitim 22.09.2021, 17:07
Selden etkilenen okul öğrencilerine ücretsiz servis

Sinop’un Ayancık Belediyesi, ilçe merkezine uzak mahallelere ücretsiz öğrenci servisi tahsis etti.

Ayancık ilçesinde 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketi sonrasında, Cevizli Mahallesi ve ilçe merkezini birbirine bağlayan iki köprü yıkılmıştı.

İlçe merkezinde evleri okula uzak olan öğrencilerin okul döneminde ulaşımda problem yaşamaması için Ayancık Belediyesi tarafından Denizciler Mahallesi ve Aşağıköy Afet Evleri bölgesindeki ana okulu, ilk, orta ve lise öğrencilerimize ücretsiz öğrenci servisi tahsis edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için her zaman görevimizin başındayız. Uzun süredir ayrı kaldıkları sınıflarına güvenli ve hijyenik şartlarda kavuşmaları için de gerekli çalışmalarımızı tamamladık" dedi.

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