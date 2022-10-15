Selde hayatını kaybedenlerin anısına yapılan anaokulunun anahtarı teslim edildi

Sinop’un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos 2021’de meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin anısına hayata geçirilen anaokulunun anahtar teslim töreni yapıldı.

Sinop Dernekleri Federasyonu (SİNDEF) tarafından afet bölgesi Ayancık’ta yaptırılan ’SİNDEF Anaokulu’, Bartın’da yaşanan maden ocağı göçüğü nedeniyle sade anahtar teslim töreniyle hizmete açıldı. Törene Vali Vekili Ali Osman Bulat, ilçe kaymakamları, Gaziosmanpaşa (GOP) Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, siyasi parti temsilcileri, İstanbul’da yaşayan SİNDEF yönetim kurulu üyeleri ile yüzlerce vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Vali Vekili Ali Osman Bulat ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, gelecek nesillere aktarılan anaokulunun ilçeye hayırlı olmasını diledi. Hüzünlü bir sevinç yaşadıklarını belirten SİNDEF Genel Başkanı Hasan Dalkıran, “Bu şekilde acıların hayra vesile olmasını istemezdik. Çünkü burada 16 vatandaşımız hayatını kaybetti 11 Ağustos sel afetinde. Netice itibarıyla her şeyde hayır aramak lazım, onların anısını yaşatmak adına sınıflara çocukların adını koyacağız. Geçen sene 23 Ekim’de temelini attık, bugün itibarıyla da anahtarını da belediye başkanımıza teslim etmiş olduk” dedi.

Başkan Usta: "Allah bir daha bu tür afetleri bizlere yaşatmasın"

GOP Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise, “11 Ağustos 2021’de kaybettiğimiz şehitlerimizi ve bugün Bartın’daki şehitlerimizi yad ediyorum. Allah bir daha bu tür afetleri bizlere yaşatmasın. 1 yıl geçtikten sonra deresinin köprüsünün binalarının yok olduğu Ayancık’ın tamamen yapılmış şeklinden sonra güzel bir okulla buluşturuyor olması da bizim açımızdan mutluluk verici. İnşallah kısa sürede tüm eksiklerini tamamlamış olur. Karadeniz’in kaderi bu, Karadeniz’de yaşamak bedel ödemeyi gerektirir afetle depremle yangınla uğraşıyoruz. İnşallah yaşamamış oluruz diyoruz” ifadelerini kullandı.

Anaokulunun yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Usta, Ayancıklılara başsağlığı diledi.

Anahtar teslimi sonrası kapıyı ilk kez açan Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, “Mülkiyeti belediyemize ait olan arsa üzerinde 640 metrekare kurulum alanı olan, iki katlı anaokulu. SİNDEF Yönetim Kurulu ve iş adamlarımızın desteğiyle yapılmıştır, hepsine teşekkür ediyoruz. Burada geleceği planlayarak çocuklarımıza iyi bir hizmet vermeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.