Sektör liderleri dijitaleşmenin eğitim ve mesleklere etkisini anlattı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji tarafından online düzenlenen t-MBA Digital Youth Talks, Doğa Okulları sosyal medya hesaplarından ve web sayfasından canlı yayınlandı. Birbirinden değerli konuklar, dijitalleşmenin eğitime, mesleklere ve insan kaynağına etkilerini öğrencilerle paylaştı.

Dijitalleşme ile bilgiye ulaşmanın 7 gün 24 saat sınırsız bir şekilde gerçekleşebildiği günümüzde ekonomik, politik, kültürel, profesyonel hayatlarımız ve eğitim anlayışımız yeniden şekilleniyor. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji tarafından, içeriğindeki güncel konu kapsamı ile geniş kitlelere seslenen “t-MBA Digital Youth Talks” online düzenlendi. Dijitalleşmenin hızla gerçekleştiği bugünlerde İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri t-MBA Digital Youth Talks etkinliği ile geleceğin mesleklerine ve iş hayatına ilişkin güncel bilgileri konunun uzmanlarından dinledi. Günümüzün dünyasında dijitalleşmeyle başa çıkabilmek için bireylerde bulunması gereken nitelikler, multidisipliner olmanın önemi, dijitalleşmenin eğitime, mesleklere ve iş kaynağına etkileri öğrencilerle paylaşıldı.

Dijital gelecekte yeni insan kodu ve iş dünyasının yeni şifrelerini tartışmaya açan t-MBA Digital Youth Talks programının bu seneki canlı yayın konukları Pearson Türkiye Genel Müdürü Sinan Kezer, Cerebrum Tech Kurucusu & Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R. Erdem Erkul ve Linkedin Eğitim Çözümleri Büyümekte Olan Pazarlar (Afrika, Ortadoğu Avrupa, Türkiye, İsrail, Yunanistan) Başkanı Banu Baykal oldu. Konuklar, Doğa Koleji t-MBA Bölüm Başkanı Jalan Korkmaz’ın moderatörlüğünde Bahçelievler Kampüsü lise öğrencisi ve t-MBA Liderlik Akademisi Lideri Irmak Çağlayan’ın sorularını cevapladı.

“Doğa dijitalleşmeye pandemiden önce hazırdı”

Pearson Türkiye Genel Müdürü Sinan Kezer, eğitimde pandemi sebebiyle hız kazanan dijitalleşme sürecini değerlendirerek şu ifadelerde bulundu:

”Eğitimde dijitalleşme için teknolojik altyapı ve toplumsal hazır bulunuşluk aynı değil. Teknolojik altyapısı güçlü olsa dahi kurumun, öğretmenin ve öğrencinin hazır bulunurluğu konusunda farklar var. Çok iyi bir teknolojik altyapıya rağmen diğer katmanlar tam olarak oluşmamış olabilir. Bu çerçeveden baktığımızda, İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinde okuyan öğrenciler çok şanslılar. Doğa Koleji, dijitalleşme sürecine pandemiden çok daha önce hazırdı. Zaten eğitim dijital dünyaya doğru evriliyor, bu farkındalık sayesinde hazırdı. Bu sayede pandemi sırasında öğrencilerimiz ortalamanın çok daha üstünde bir eğitim aldı.”

“İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri inovatif bir okuldalar”

Cerebrum Tech Kurucusu & Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R. Erdem Erkul, dijitalleşme ortamında gerekli yetkinliklerden söz ederek, “Teknoloji ve bilim, insanlığın hayatında farklar oluşturmak için kullanılabilecek verimli araçlardır. Girişimci ruh taşıyan gençlerin özellikle eleştirel düşünme, aktif öğrenme ile kendini geliştirme, iletişim kurma ve teknolojiyi doğru kullanma becerilerine önem vermeleri gerektiğini düşünüyorum. İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinde okuyan öğrenciler inovatif bir okuldalar. Öğrencilerin bu becerilerini artırmaları geleceğin inşasında önemli bir yer tutacak” dedi.

“ Psikoloji ve sağlık alanlarına yeni meslekler girecek”

Linkedin Eğitim Çözümleri Büyümekte Olan Pazarlar (Afrika, Ortadoğu Avrupa, Türkiye, İsrail, Yunanistan) Başkanı Banu Baykal ise gelecekte ihtiyaç duyulacak insan kaynaklarını şu ifadelerle değerlendirdi:

“İnsanların kendilerini gerçekleştirmelerine, daha uzun ve sağlıklı yaşamalarına olanak sağlayacak, psikoloji ve sağlık alanlarında meslekler ortaya çıkacak. Diğer taraftan insanların fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarına yönelik ürün geliştiren firmalar şu anda çok büyük dijital dönüşümler yaşıyorlar. Firmalar artık daha ucuza, aynı kalitede, çok daha fazla insana hizmet verebilmek için dönüşmek zorundalar. Bu firmalar, dijital dönüşümlerini sağlayacak insan gücüne çok fazla ihtiyaç duyacaklar. Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu sektörel olarak ele aldığımızda daha çok üretim yoğunluklu firmaların olduğunu görüyoruz. Bu firmaların Türkiye’yi değiştirecek büyük dijital dönüşümler içinde bulunacaklarını düşünüyorum. Bu alanda ciddi bir iş gücü ihtiyacı olacak. Türkiye’deki IT firmalarının sayısı ortalamanın biraz altında olmasına rağmen bu firmaların ve bu alana ilişkin meslek dallarının daha çok ortaya çıkacağını düşünüyorum.“