Şehit ve gazi çocuklarına yazarlık eğitimi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca şehit ve gazi çocuklarına yönelik ‘Yazıyorum Öyleyse Varım-Yazarlık Atölyesi Projesi’ hazırlandı. Gazi Üniversitesi ile iş birliğiyle lise öğrencilerine yazarlık eğitimi verilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Yazıyorum Öyleyse Varım-Yazarlık Atölyesi Projesi” çerçevesinde şehit ve gazi çocuklarına yönelik yazarlık eğitimi verilecek. Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü ve Gazi Üniversitesinin iş birliğiyle uygulamaya konulacak proje lise öğrencilerini kapsıyor. Projeyle tarihe, edebiyata ilgi duyan şehit ve gazi çocuklarının duygu ve düşüncelerini ifade etme yeteneklerinin geliştirilmesi, okuma ve yazmaya özendirilmeleri amaçlanıyor. Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından teknik altyapı ve destek sunulacak eğitimin konu başlıkları ‘Yazım Teknikleri, Yazma Stratejileri, Kelime Hazinesi Geliştirme Teknikleri Türkçe Dil Bilgisi’ olarak belirlendi.

Eğitimler çevrimiçi yapılacak

Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Gıyasettin Aktaş, Doç. Dr. Başak Uysal, Doç. Dr. Ülken Şen ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem Cömert Bayrak’ın konuları anlatacağı eğitim projesi, 8-9 Eylül 2022’de çevrimiçi olarak yapılacak. Projeden toplam 859 çocuk yararlanacak.