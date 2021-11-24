Şehit öğretmenler Samsun’da anıldı

Samsun’un Terme ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda şehit öğretmenler unutulmayarak, öğretmen ve öğrenciler tarafından anıldı.

Terme ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Karadeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde program düzenlendi. Programa, Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, protokol üyeleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, okul müdürü Mustafa Baş’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. 24 Kasım’ın öğretmen ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili saygı ve sevgiyle anıldığı güzel bir gün olduğunu söyleyen Mustafa Baş, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“İnsan, içinde bulunduğu aile ortamından temel bilgileri aldıktan sonra daha donanımlı hale gelmesi için bir terbiyeciye, eğiticiye, öğreticiye yani öğretmene muhtaçtır. İnsan, öğretmen sayesinde ancak ahlakı, maneviyatı, bilgiyi, beceriyi ve medeniyeti öğrenebilir. Kültürün ve medeniyetin temelini eğitim öğretim oluşturur ve bunun yapıcısı da öğretmendir. Yarınların daha aydınlık olması, muasır medeniyetler üzerine çıkma hızımız eğitime ve öğretime verdiğimiz değer sonucu ortaya çıkacaktır. Bunu başarmak için fedakârca çalışan öğretmenlerimizi saygı ve şükranla yâd ediyoruz. Tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun.”

Okul müdürü Baş’ın konuşmasının ardından program, öğretmen ve eğitim temalı şiirlerin okunmasıyla devam etti. Teröristlerce yapılan hain saldırı sonucu şehit edilen öğretmenleri de unutmayan öğrenciler, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Öğrenciler tarafından yapılan etkinlikte duygulandığını ifade eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Başta başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi rahmetle anarken, ülkemizin en büyük serveti olan çocuklarımızın eğitimini sağlayan saygı değer öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyeleri takdim edildi. Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçede bulunan 48 okulda görev yapan bin 51 öğretmene isimleri yazılı kupa bardak hediye ederek günlerini kutladı.