Şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın adı Z kütüphanesine verildi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan Borsa İstanbul Güzel Sanatlar Lisesi’nde açılışı yapılan kütüphaneye PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın adı verildi.

Borsa İstanbul Güzel Sanatlar Lisesi’nde Batman’ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan Şenay Aybüke Yalçın’ın isminin verildiği Z kütüphanesinin açılışı yapıldı. Törene Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Garip Gümüş, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, şehit Aybük’e Yalçın’ın babası Sadık Yalçın ile yeğeni Sultan Yalçın, diğer protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kütüphanenin açılışında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Gürel, “Şehidimizi rahmetle yad ediyoruz. İnşallah şehidimizin adı yaşayacak ve öğrencilerimize örnek olacak” dedi.

Kurdele kesiminin ardından Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Z Kütüphanesinin açılışı yapıldı.

Okul öğrencilerinin seslendirdiği ‘Mağusa Limanı’ dinleyen Vali Gürel ve beraberindekiler duygusal anlar yaşadı.

Gürel, öğretmenlerden kütüphane hakkında bilgiler alırken, öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliği yaptı.

Gazetecilere konuşan Baba Sadık Yalçın, kızının adının okul kütüphanesine verilmesinin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Aybüke Yalçın’ın Türkiye’nin evladı olduğunu belirten Yalçın, “İnşallah çocuklarımız da buradan faydalanmasını bilirler” ifadelerini kullandı.

Vali Gürel ve Kaymakam Türköz, Muğla Eşen Anadolu Lisesi öğrencilerinin şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın ailesine yazdığı mektupları baba Sadık Yalçın’a teslim etti.